Полезны для сосудов, волос и кожи: какие продукты должны быть в рационе женщин
Питание для женщин должно быть сбалансированным - с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов. Есть список лучших и полезных продуктов, положительно влияющих на организм женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Полезные продукты для гормонов
Жирная рыба и лен
Ценные омега-3 жиры важны для выработки гормонов репродуктивной системы.
Яйца, а точнее желтки, содержат полезный холестерин. Он является составной частью оболочки гормонов.
Йогурт и другие кисломолочные продукты
Сюда относится кефир, сметана, ряженка, аран и квашеная капуста. Эти продукты полезны для женских органов, а именно для поддержания хорошей бактериальной микрофлоры слизистых половых органов.
Продукты для кожи и волос
Семена и орехи
Семена льна, тыквы, подсолнечника, кунжута, грецкие и практически все виды орехов, а также авокадо, оливки и оливковое масло.
Все они содержат ценные жиры и витамин Е, которые обеспечивают здоровье кожи и волос.
Железо
К продуктам с высоким содержанием железа относится: печень куриная и телячья, говядина и телятина, индейка, яичные желтки и осьминоги.
Из растительных продуктов ценны: чечевица, отруби пшеницы, семена (тыквы, мака, кунжута), гречка и овсянка, фасоль.
Витамин А
Продукты с высоким содержанием витамина А: морковь, тыква, шпинат, печень, сладкий перец, абрикосы, персики
Продукты для сосудов и капилляров
Полезными для женщин считаются следующие продукты: льняное масло, жирная рыба. Омега-3 жирные кислоты оказывают положительное влияние на сосудистую систему.
Ягоды, фрукты, овощи и зелень с высоким содержанием витамина С тоже полезны для сосудов. К таким относятся все виды ягод, свежая и квашеная капуста, цитрусовые, шпинат, петрушка, зеленый лук, цветная капуста, киви и персики.
Продукты с высоким содержанием магния ценны для нервной системы и сосудов. Больше всего магния содержится в таких продуктах: какао-порошок, отруби пшеницы, кунжут, лен и другие виды семян, гречка, орехи, морская капуста и черный шоколад.
Ранее мы сообщали, какие изменения в питании помогут улучшить состояние организма и жить дольше.
Также читайте, сколько раз в день нужно есть, чтобы быть здоровым.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.