Полезны для сосудов, волос и кожи: какие продукты должны быть в рационе женщин

Питание для женщин должно быть сбалансированным - с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов. Есть список лучших и полезных продуктов, положительно влияющих на организм женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Полезные продукты для гормонов

﻿﻿Жирная рыба и лен

Ценные омега-3 жиры важны для выработки гормонов репродуктивной системы.

Яйца, а точнее желтки, содержат полезный холестерин. Он является составной частью оболочки гормонов.

﻿﻿Йогурт и другие кисломолочные продукты

Сюда относится кефир, сметана, ряженка, аран и квашеная капуста. Эти продукты полезны для женских органов, а именно для поддержания хорошей бактериальной микрофлоры слизистых половых органов.

Продукты для кожи и волос

﻿﻿Семена и орехи

Семена льна, тыквы, подсолнечника, кунжута, грецкие и практически все виды орехов, а также авокадо, оливки и оливковое масло.

Все они содержат ценные жиры и витамин Е, которые обеспечивают здоровье кожи и волос.

Железо

﻿﻿К продуктам с высоким содержанием железа относится: печень куриная и телячья, говядина и телятина, индейка, яичные желтки и осьминоги.

Из растительных продуктов ценны: чечевица, отруби пшеницы, семена (тыквы, мака, кунжута), гречка и овсянка, фасоль.

Витамин А

﻿﻿Продукты с высоким содержанием витамина А: морковь, тыква, шпинат, печень, сладкий перец, абрикосы, персики

Продукты для сосудов и капилляров

Полезными для женщин считаются следующие продукты: льняное масло, жирная рыба. Омега-3 жирные кислоты оказывают положительное влияние на сосудистую систему.

﻿﻿Ягоды, фрукты, овощи и зелень с высоким содержанием витамина С тоже полезны для сосудов. К таким относятся все виды ягод, свежая и квашеная капуста, цитрусовые, шпинат, петрушка, зеленый лук, цветная капуста, киви и персики.

﻿﻿Продукты с высоким содержанием магния ценны для нервной системы и сосудов. Больше всего магния содержится в таких продуктах: какао-порошок, отруби пшеницы, кунжут, лен и другие виды семян, гречка, орехи, морская капуста и черный шоколад.