Нахабна жебрачка пограбувала дівчину, яка давала їй милостиню: фото "героїні"

Злодійка прикинулася нещасною і просила милостиню на вулиці
У Київській області в місті Ірпінь жінка ромської національності просила милостиню на вулиці. Люди не звертали на неї увагу і йшли далі по своїх справах, але одна молода дівчина змилосердилася над нею і дала їй 10 гривень. Зловмисниця, не довго думаючи, забрала всі гроші з гаманця і зникла.
Дівчина в сльозах звернулася в поліцію.У відділенні вона написала заяву, але до того часу копи вийшли на слід жінки-ромки і доставили її у відділок. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Зараз злодійку помістили в слідчий ізолятор.
В коментарях люди обурені нахабством жінки-злодійки.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Як ми писали, в Білій Церкві під Києвом місцева мешканка нахабно наживалася на маленьких дітях. 33-річна жінка закрадалася в довіру й виманювала у наївних малюків золоті прикраси.
До речі, в Києві поліція охорони спіймала злодія-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном.