Конвульсій було багато: учасник Танців з зірками розлютив Кухар

У неділю, 6 жовтня, відбувся сьомий ефір Танців з зірками, в якому зірки обмінювалися партнерами і танцювали в незвичайному для себе амплуа. За правилами проекту, у сьомому випуску ніхто з пар проект не покидає, а всі результати голосування підсумовуються з результатами наступного, восьмого випуску.

Проте одна пара опинилася під загрозою вильоту – в зону ризику потрапили Олена Кравець та Михайло Кукуюк. У сьомому ефірі Михайлу Кукуюку випало танцювати з Ілоною Гвоздевою. Вони виконали сексуальну самбу. Михайло втілив образ божевільного професора, який створив собі подругу.

Виступ Михайла Кукуюка сильно не сподобався суддям. Влад Яма практично вперше похвалив його танець, хоча без критики теж не обійшлося.

"Міша, ноги вже починають слухатися, але і конвульсій було поки було багато", - сказав Влад Яма.

А от Катерину Кухар виступ Кукуюка просто розлютив. Вона розкритикувала його виступ і показала табличку з цифрою "2".

"Михайло, за що ви так не любите танці? Я сьогодні буду вашої Фемідою. Оцінка замість тисячі слів", - сказала Кухар.

Франсиско Гомес зазначив, що зірка фільму "Свінгери", звичайно не танцюрист, але чудовий і працьовитий артист.

Михайло Кукуюк та Ілона Гвоздьова (Відео: YouTube/Танці з зірками)

Олена Кравець втілила на паркеті образ Керрі Бредшоу з серіалу "Секс у великому місті" і станцювала запальний вальс з Дмитром Дікусаром під хіт It's a man' world. Її виступ судді теж оцінили не дуже високо.

Олена Кравець та Дмитро Дікусар (Відео: YouTube/Танці з зірками)