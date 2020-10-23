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Контракти жорсткі: продюсер Танців із зірками розповів про штрафи і гонорари учасників

П'ятниця 23 жовтня 2020 15:51
Контракти жорсткі: продюсер Танців із зірками розповів про штрафи і гонорари учасників
Танці з зірками 2020 (Фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Анна Шиканова

Продюсер Танців із зірками розкрив секрети про договори з учасниками проекту

Продюсер розважальних шоу телеканалу "1+1" Володимир Завадюк розкрив секрети контрактів, які укладають з учасниками шоу "Танці з зірками". Він повідомив, що за невиконання умов контракту, учасники можуть бути оштрафовані.

Контракти укладають з усіма учасниками шоу й основні заборони пов'язані зі станом танцюристів на паркеті.

"Ці табу пов'язані з поведінкою на майданчику. Учасникам шоу треба приїжджати вчасно, не вживати спиртне, не вживати наркотики, виходити в здоровому стані на паркет", - розповів Завадюк в інтерв'ю для програми "Слава +", але на питання, чи були порушники – не відповів і сказав, що особисто нікого не ловив.

Він зізнався, що всі учасники отримують гонорари за свої виступи. Однак сума виплат у танцюристів різна. Одна знаменитість в цьому сезоні бере участь абсолютно безкоштовно, тільки заради піару.

"У всіх різні домовленості з нами, різні умови. В кожному сезоні є зірки, які танцюють безкоштовно і в цьому сезоні теж. Навіть суперзірки танцюють безкоштовно в цьому сезоні. Вони просто розуміють, для чого їм це потрібно", - додав продюсер.

Продюсер Танців із зірками розкрив секрети про договори, контракти та гонорари учасників

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що продюсер Танців із зірками розкрив правду про Тіну Кароль.

А також розповідали про те, що Чапкіс назвав нове краще танго за всю історію Танців з зірками.

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