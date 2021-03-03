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Кондратюк розніс Добриніна за участь в російському "Холостяку": "талановитий і безчесний"

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 17:14
Кондратюк розніс Добриніна за участь в російському "Холостяку": "талановитий і безчесний" Ігор Кондратюк розкритикував Микиту Добриніна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розкритикував ведучого Микиту Добриніна за те, що він погодився вести російське шоу "Холостяк".

Своє обурення Кондратюк написав у Facebook.

"Молодий, талановитий і безчесний - це ж краще, ніж просто молодий і талановитий, - подумав він... своєю дуп*ю", - зазначив продюсер.

Кондратюк розніс Добриніна за участь в російському &quot;Холостяку&quot;: &quot;талановитий і безчесний&quot;

Микита Добринін з російським "холостяком" Тіматі (фото: instagram.com/holostyak.tnt.official)

Користувачі мережі також прокоментували рішення українця, який був головним героєм "Холостяк 9", вибрав Дашу Квіткову, одружився з нею і тепер пара чекає дитину.

  • А ти думав в "Холостяку" знімаються інтелектуали? Тут своїх вистачає, яким гроші не пахнуть;
  • Реально, чого не вистачало? Хліба і видовищ??! Що ж їх так тягне в лоно ворогів. Хто водиться з ними, нехай там і залишається. Давайте його там залишимо, а? Шкода тільки, що залишатися чогось не хочуть - гастролюють;
  • Таке враження, що в Росії більше немає ведучих, але вони спеціально так роблять, а ті, кому гроші не пахнуть і ради;
  • Напевно, більше ніде гроші не може в Україні заробити, відправився в Росію. Ну що сказати, прапор йому в руки триколірний;
  • Попри те, що в Україні за весь цей час він нічого кращого і не вів, то для нього це дійсно кар'єрний успіх. Водночас зрозуміло і те, що про його цінності у парадигмі ідентифікації себе українцем на сьомому році війни нам не доводиться говорити. Як говорити про те, чого немає?!
  • Все життя Ігор асоціював вас як людину з шоубізнесу. Потім побачив ваше інтерв'ю і відкрив вашу сторінку. Радий, що вам не байдуже і у вас чудове мислення.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк захворів коронавірусом. Програма "Кондратюк в понеділок" поки виходити не буде.

Раніше Кондратюк різко висловився про угоду "Кварталу 95" і "Дизель Шоу" з росТБ.

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