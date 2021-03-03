Кондратюк розніс Добриніна за участь в російському "Холостяку": "талановитий і безчесний"

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розкритикував ведучого Микиту Добриніна за те, що він погодився вести російське шоу "Холостяк".

"Молодий, талановитий і безчесний - це ж краще, ніж просто молодий і талановитий, - подумав він... своєю дуп*ю", - зазначив продюсер.

Микита Добринін з російським "холостяком" Тіматі (фото: instagram.com/holostyak.tnt.official)

Користувачі мережі також прокоментували рішення українця, який був головним героєм "Холостяк 9", вибрав Дашу Квіткову, одружився з нею і тепер пара чекає дитину.