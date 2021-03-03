Кондратюк разнес Добрынина за участие в российском "Холостяке": "талантливый и бесчестный"

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал ведущего Никиту Добрынина за то, что он согласился вести российское шоу "Холостяк".

"Молодой, талантливый и бесчестный - это же лучше, чем просто молодой и талантливый, - подумал он... своей задни*ей", - отметил продюсер.

Никита Добрынин с российским "холостяком" Тимати (фото: instagram.com/holostyak.tnt.official)

Пользователи сети также прокомментировали решение украинца, который был главным героем "Холостяк 9", выбрал Дашу Квиткову, женился на ней и теперь пара ждет ребенка.