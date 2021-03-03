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Кондратюк разнес Добрынина за участие в российском "Холостяке": "талантливый и бесчестный"

Новина українською → Среда 03 марта 2021 17:14
Кондратюк разнес Добрынина за участие в российском "Холостяке": "талантливый и бесчестный" Игорь Кондратюк раскритиковал Никиту Добрынина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал ведущего Никиту Добрынина за то, что он согласился вести российское шоу "Холостяк".

Свое возмущение Кондратюк написал в Facebook.

"Молодой, талантливый и бесчестный - это же лучше, чем просто молодой и талантливый, - подумал он... своей задни*ей", - отметил продюсер.

Кондратюк разнес Добрынина за участие в российском &quot;Холостяке&quot;: &quot;талантливый и бесчестный&quot;

Никита Добрынин с российским "холостяком" Тимати (фото: instagram.com/holostyak.tnt.official)

Пользователи сети также прокомментировали решение украинца, который был главным героем "Холостяк 9", выбрал Дашу Квиткову, женился на ней и теперь пара ждет ребенка.

  • А ты думал в "Холостяке" снимаются интеллектуалы? Здесь своих хватает, которым деньги не пахнут;
  • Реально, чего не хватало? Хлеба и зрелищ??! Что же их так тянет в лоно врагов. Кто с ними водится, пусть там и остается. Давайте его там оставим, а? Жаль только, что оставаться чего-то не хотят - гастролируют;
  • Такое впечатление, что в России больше нет ведущих, но они специально так делают, а те, кому деньги не пахнут и рады;
  • Наверное, больше нигде деньги не может в Украине заработать, отправился в Россию. Ну что сказать, флаг ему в руки трехцветный;
  • Несмотря на то, что в Украине за все это время он ничего лучшего и не вел, то для него это действительно карьерный успех. В то же время, понятно и то, что о его ценности в парадигме идентификации себя украинцем на седьмом году войны говорить нам не приходится. Как говорить о том, чего нет?!
  • Всю жизнь Игорь ассоциировал вас как человека с шоубизнеса. Потом увидел ваше интервью и открыл вашу страницу. Рад, что вам не безразлично и у вас замечательное мышление.

Напомним, Игорь Кондратюк заболел коронавирусом. Программа "Кондратюк в понедельник" пока выходить не будет.

Ранее Кондратюк резко высказался о сделках "Квартала 95" и "Дизель Шоу" с росТВ.

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