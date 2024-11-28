Комики Бампер и Сус посетили новоселье у защитника Мариуполя

Во время боев за город защитник получил серьезное пулевое ранение: ему раздробило таз, он не мог ни ходить, ни встать.

Со временем Станислава перевезли на "Азовсталь". А позже он стал одним из раненых, которых удалось успешно эвакуировать в Днепр в рамках вертолетной спецоперации ГУР МО. Защитник до сих пор лечит последствия полученного в Мариуполе ранения, но он не теряет жажды жизни. Новый дом станет для него опорой для осуществления всех планов. Станислав хочет путешествовать, а также уже учится новой профессии по программе "Сердце Азовстали. Будущее".

"Я очень благодарен проекту "Сердце Азовстали". Они помогли с жильем - это уже что-то нереальное. Помогают мне с учебой, помогают мне со здоровьем. Я очень рад, что есть такой проект, который помогает мне и моим собратьям", - делится впечатлениями Станислав Лупина.

Поздравить защитника с новосельем пришли звездные гости - комики "Бампер и Сус" (Александр Супрун и Сергей Щербаков), а также председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

"Нам ужасно хочется, чтобы квартира – это было такое начало. Для "Сердца Азовстали" конечная цель – чтобы каждый военный, каждый ветеран вернул свою полноценную жизнь. В том виде, в каком они себе его желают. Чтобы после обороны Мариуполя, после ранений, плена и возвращение их жизни были максимально наполнены победами, радостью, отношениями, планами, мечтами. Квартира - это база. Особенно для тех, кто получил тяжелые ранения и инвалидность. И мы системно создаем эту базу для защитников Мариуполя", - отметила член Наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Подробнее о программе "Дома" и условиях участия читайте по ссылке.