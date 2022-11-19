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Комаровский рассказал, какое молоко нужно выбирать, а какое запрещено употреблять

Жирное молоко полезно для детей (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Жирное, нежирное, обезжиренное, банановое, безлактозное, миндальное, соевое... И это далеко не весь список разнообразия молока на продуктовых полках в магазинах.

Выбор напитка может быть далековато непростым, поэтому нужно знать, на что обращать внимание.

Доктор Комаровский помог разобраться в этом сложном вопросе.

Разница между лактозой и лактазой

Это два разных фермента, которые поддерживают существование друг друга в организме человека. Лактаза расщепляет лактозу, и наиболее активно это происходит у маленьких детей. Поскольку при потреблении молока матери, в их организмах имеется большое содержание лактозы.

У пожилых людей лактоза переваривается хуже из-за отсутствия такой потребности. Отсюда и пошла тенденция на безлактозное молоко.

Какое молоко выбирать?

Врач отмечает, что есть три вида молока: коровье, козье и овечье. При этом все эти виды не имеют большой разницы в жирности: не более 7-8% каждое. Для сравнения молоко северного оленя имеет жирность 22%.

Когда стоит выбор между нежирным и обезжиренным молочным продуктом, нельзя путать эти два понятия. Нежирное молоко имеет меньшее количество жира в то время как в обезжиренном он полностью отсутствует.

Молочный жир полезен организму человека (фото: Freepik)

Жир из молочных продуктов полезен и нужен для человеческого организма, потому не стоит от него отказываться. Если вы любите хорошее сливочное масло, вам совершенно не нужно отказываться от него из-за того, что кто-то об этом сказал.

Несмотря на то, что слишком большое количество употребляемых жиров растворяет все витамины, они являются незаменимым и достаточно мощным источником энергии в теле.

То же касается детей. Все разговоры об ограничении жиров и жирности в целом относятся только к взрослым. Если ребенок хочет жирного молока, пусть его пьет.

Рекомендации по применению

По мировым измерениям, взрослому человеку не следует потреблять более 20 граммов животного жира в сутки. Увеличенное количество повышает риск различных заболеваний: сахарного диабета, сердечно-сосудистых и т.д.

Конечно, жиры могут вызвать ожирение и все другие последствия, но забирать их из рациона не стоит. Соблюдайте свою норму и соблюдайте меру в потреблении.

Кстати, педиатр рассказала, когда впервые ребенку можно дать молоко и выбрать.

Читайте также, можно ли давать молоко домашним животным. Ветеринар дал четкий ответ.

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КомаровскийЗдоровое питание