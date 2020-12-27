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Комаровський розповів, як "брешуть" тести на коронавірус

Автор: Роман Мирончук

Тести на коронавірус досить часто показують неправдиві результати. Під час явного COVID-19 ПЛР-тест в 30% випадків показує негативний результат. Також дуже велика кількість людей, які продають тести з будь-якими необхідними вам результатами.

Про це розповів лікар Євген Комаровський на своєму каналі в YouTube. При цьому він підкреслив, що в Україні на відміну від США немає державного органу, який перевіряє і контролює лабораторії.

За словами лікаря, його знайомі отримували тест з дуже високим рівнем антитіл у крові, але вони дуже були здивовані цим, оскільки ніяких симптомів захворювання у них не спостерігалося.

"Тому я вважаю, що найважливіше, що ні ви, ні ваші лікарі не повинні розглядати будь-які тести, як догму, як абсолютну істину. Що стосується тестів, потрібно дуже багато скепсису нам усім. Це дуже важливо. Я не розумію, чому дотепер ці тести ПЛР розглядають, як основу", - заявив Комаровський.

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Він також вважає, що питання коронавіруса занадто політизоване, і на ньому заробляють гроші.

"Раніше говорили, що найкрутіший бізнес - це зброя, нафта, наркотики. Зараз я розумію, що найкрутіший бізнес це - тести. Це реально просто золоте дно", - зазначив медик.

Нагадаємо, Комаровський пояснив, як хворим COVID-19 дому врятуватися від нестачі кисню.

Раніше Комаровський відреагував на мутацію коронавірусу.

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Новини України Євген КомаровськийКоронавірус