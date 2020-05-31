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Комаровський розповів, як правильно виходити з карантину на роботу

STYLERКоронавірус    31.05.2020 - 10:29
Комаровський розповів, як правильно виходити з карантину на роботу
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський поділився новинами про COVID-19

Євген Комаровський розповів, як виходити на роботу після карантину, який був введений через поширення коронавірусу в країні. Відповідний ролик доктор розмістив на YouTube-каналі.

"Це мені нагадує спроби кинути палити. Може нам не різко кидати? А сьогодні курити 20 сигарет, завтра - 19, післязавтра - 18. Друзі, нічого не змінюється для вас. Ви вийдете на 6 годин або на 8. Всі головні фактори ризику нікуди не діваються. І ваша поїздка на роботу, контакт з іншими людьми, і офіс з купою співробітників... Все це не змінюється. Тому, якщо відкриваєте офіс, то відкривайте на повний день і працюйте нормально", - відзначив Комаровський.

За словами лікаря, карантинні заходи вбивають не меншу кількість людей, ніж коронавірус. "Це факт. Вже весь світ про це говорить. Нарешті зрозуміли і ми. Нам треба навчитися жити з коронавірусом, берегти тих, для кого він представляє особливу загрозу, а іншим - жити звичайним життям", - прокоментував доктор.

До речі, якщо у вас спостерігаються симптоми важкої форми захворювання, негайно зверніться за медичною допомогою. Людям, у яких спостерігаються помірно виражені симптоми і немає інших захворювань, рекомендується симптоматичне лікування у домашніх умовах.

В середньому між моментом інфікування і появою симптомів проходить 5-6 днів, однак у деяких випадках цей період може тривати до 14 днів.

Комаровський розповів, як вийти на роботу з карантину

Нагадаємо, що Комаровський розповів про користь і шкоду дихальної гімнастики.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Комаровский
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