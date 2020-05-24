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Комаровський розповів, як вилікувати ангіну за допомогою морозива

STYLERЖиття    24.05.2020 - 08:42
Комаровський розповів, як вилікувати ангіну за допомогою морозива
Комаровський про вживання морозива (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровський повідомив батькам важливу інформацію

Євген Комаровський розповів про те, з якого віку дитині можна давати морозиво, а також повідомив, як вилікувати ангіну за допомогою популярних солодощів. Відповідне відео лікар опублікував на YouTube-каналі.

"Якщо у дитини все нормально з руховою активністю, то абсолютно неправильно, нерозумно позбавляти такої дитини морозива. Більше того, її треба всіляко заохочувати. Це правильно, це нормально", - пише Комаровський.

Лікар наполягає, якщо дитина хоче - можна купити. Особливо, якщо дитина вже сама може приймати рішення щодо того, що їй подобається, а що - ні. Однак є нюанс: вплив цукру на зуби має не самі приємні наслідки.

Щоб мінімізувати ризики і не травмувати зуби, Комаровський рекомендує після вживання морозива сполоснути рот або попити води. Також можна почистити зуби - це один з кращих варіантів.

Також доктор додав: "Якщо у дитини часті ангіни, хронічний тонзиліт, постійно після холодного болить горло, то алгоритм дій стандартний: ви сьогодні ж відправляєтеся до супермаркету та купуєте кіло білого пломбіру. І починаєте цей білий пломбір їсти як ліки. По чайній ложці три рази на день".

При цьому важливо не відразу ковтати морозиво, а потримати в роті десять секунд, щоб був контакт мигдалин з холодом. Потримали-проковтнули. Головне, діяти систематично, щоб відбувалося загартовування організму.

Комаровський про вживання морозива

Нагадаємо, що в ході експерименту у більшості опитаних пацієнтів з коронавірусом не спостерігалося ангіни. Виявляється, біль у горлі вкрай рідко проявляється при захворюванні COVID-19.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Комаровский
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