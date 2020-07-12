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Комаровський пояснив, в яких випадках при COVID-19 можна пити антибіотики

Неділя 12 липня 2020 15:30
Комаровський пояснив, в яких випадках при COVID-19 можна пити антибіотики
Комаровський про коронавирусе (фото: facebook.com.uakomar)
Автор: Дарья Русина

Комаровський зробив важливу заяву

Євген Комаровський розповів, чому при пневмонії від коронавірусу відразу не призначають антибіотики. Відповідну публікацію доктор розмістив в соціальній мережі Instagram.

За словами лікаря, щоб визначити вид пневмонії, достатньо зробити аналіз крові. Вона може бути вірусною або бактеріальною. А після цього вже буде відомо про те, чи варто лікувати хворобу антибіотиками.

Крім того, коли у людини на тлі вірусної інфекції розвивається запалення легень як ускладнення, то в кожному регіоні лікарі приблизно можуть розуміти, які збудники частіше викликають ці пневмонії, а також який антибіотик слід призначати в даній ситуації спочатку. В окремих випадках антибіотик може погіршити стан.

"На віруси, як ви знаєте, антибіотики не діють. Більш того, профілактична терапія антибіотиками теж марна, призначення антибіотиків до розвитку пневмонії не врятує від її виникнення", - прокоментував лікар.

Також Комаровський зазначив, якщо порушена вентиляція легенів або спостерігається дихальна недостатність, то завжди є ризик, що пневмонія розвинеться через ті бактерії, які стійкі до призначеного препарату. У такому випадку в хід можуть піти більш сильні препарати. Тому варто бути обережніше та підходити до питання щодо лікування з розумом.

Нагадаємо, Комаровський розповів, що потрібно знати про безсимптомних носіїв COVID-19.

Ми писали, що Комаровський запропонував несподіваний спосіб захисту від COVID-19.

А також про те, що Комаровський розповів про ризики захворювання COVID-19 під час футболу.

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