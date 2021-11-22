Комаровський назвав трійку найкорисніших каш: не зіпсуйте неправильним готуванням
Заслужений лікар Євген Комаровський розповів, яка каша вважається найкориснішою, а також як правильно варити кашу, щоб не розгубити корисні речовини під час готування.
Про це знаменитий педіатр розповів на своїй сторінці в YouTube.
За словами Комаровського, корисність каші залежить не тільки від того, яка це крупа, а ще від того, в чому ми цю кашу варимо - у воді або в молоці.
Наприклад, гречка при варінні в молоці втрачає своє залізо. Це не означає, що це погано, адже залізо можна отримати і з інших продуктів.
Перша трійка корисних круп - гречка, вівсянка, перловка
Лікар каже, що дієтологи виділили сім найкорисніших круп. І на першому місці звичайно ж - гречка.
На другому місці - вівсянка. А ось користь чи шкідливість вівсянки залежить від способу її обробки. Наприклад, вівсянка з пакетика - найшкідливіше, що можна тільки придумати. А корисною є крупа в пластівцях, яку потрібно варити.
Третє місце за перловкою - її роблять з ячменю. Це одна з найдавніших зернових культур, яка була в пошані навіть у римських гладіаторів. У крупі багато білка, заліза, клітковини.
Перловку теж важливо правильно готувати - заливати на ніч водою, томити. Тоді буде не тільки корисно, але ще і смачно, і вам захочеться знову приготувати таку кашу.
Які крупи також корисні
Пшоно займає четверте місце в списку дієтологів. На п'ятому - кукурудзяна крупа, а на шостому - рис.
Що стосується рису, то він може бути як корисним, так і "ніяким". Той рис, який купують у магазинах більшість українців - тобто білий очищений, ніякої користі не приносить.
А ось бурий неочищений рис - це клітковина, мікроелементи і багато білка.
На сьомому місці крупа, яку у нас готують вкрай рідко, - лляна крупа.
"Льон - чи не єдина рослина, в якій є омега-3 насичені жирні кислоти, які бувають в рибі", - говорить Комаровський.
Найбільш шкідлива каша
А ось улюблену всіма бабусями манку - педіатр поставив на перше місце найбільш некорисних каш.
Адже це легкозасвоювані вуглеводи, які не дають нічого хорошого нашому організму.
Раніше Євген Комаровський розповів, яка риба вважається найнебезпечнішою, порадивши ніколи таку не купувати.
Також лікарі назвали найшкідливішу зелень.