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Комаровський назвав рибу, яку в жодному разі не можна брати для приготування суші

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Четвер 11 листопада 2021 19:00
Комаровський назвав рибу, яку в жодному разі не можна брати для приготування суші Фото: Доктор Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Світлана Мащенко

Заслужений лікар України Євген Комаровський розповів все про рибу. Чому вона корисна, скільки потрібно з'їдати в тиждень, яку рибу не можна купувати, і навіть назвав таку, яку не можна використовувати для приготування суші.

Про це педіатр розповів на своєму YouTube-каналі.

Яка риба небезпечна

Медик каже, що суперечки про те, яка риба краще - дика, спеціально вирощена, річкова, морська - можна вести нескінченно.

Але відповідь лише одна: у випадку з рибою головне - безпека. Тому її ніколи не можна купувати "з рук".

"Наприклад, річкова риба, вона завжди дуже корисна. Містить все необхідне для здоров'я. Але ми ризикуємо разом з цією рибою з'їсти личинки глистів і так далі", - говорить Комаровський.

Купуйте тільки рибу промислової заморозки

Педіатр рекомендує купувати тільки рибу, що побувала в умовах глибокої заморозки. Такий продукт - безпечний.

Особливо якщо мова йде про приготування суші. Адже для японської страви ми фактично беремо сирий продукт.

"Більшість личинок глистів гине при глибокому заморожуванні. Тому віддавати перевагу потрібно рибі, замороженій промислово", - стверджує лікар.

Скільки риби потрібно вживати на тиждень

Доктор Комаровський каже, що для дитини і дорослого оптимально - дві порції риби на тиждень (одна порція - 140 грамів). Якщо хочете і можете - їжте більше - до чотирьох порцій, це 530 грамів на тиждень.

"Величезна кількість досліджень, які говорять, що риба реально зменшує ризик багатьох онкологічних захворювань, зменшує ризик ожиріння", - додав педіатр.

Раніше доктор Комаровський назвав єдину до кінця досліджену вакцину від коронавірусу.

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Євген Комаровський
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