Комаровський назвав єдиний спосіб уникнути зараження коронавірусом

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський пояснив, як не заразиться коронавірусом

Євген Комаровський розповів правду про ліки та вітаміни, які нібито можуть допомогти уникнути зараження коронавірусною інфекцією. При цьому він заявив, що єдиний спосіб не захворіти - це вакцинуватися.

Експерт зазначив, що зараз немає дієвої вакцини, яка б повністю пройшла всі випробування. Про це Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі.

"Все, що ви чули про цинк, про вітамін D, вітамін С - це все не має ніякого відношення до ймовірності захворіти", - зазначив Коморовський.

Він додав, що лікарі можуть радити ці вітаміни своїм пацієнтам, у яких їх дефіцит. Це може допомогти хворобі протікати в більш легкій формі.

Доктор Комаровський назвав єдиний спосіб уникнути зараження COVID-19 (відео: YouTube)

При цьому факт зараження COVID-19 залежить від двох факторів: від того, з якою кількістю вірусу ви зустрілися, в якому стані знаходиться організм у момент цієї зустрічі.

Для підтримки організму в хорошому стані необхідно дихати чистим прохолодним повітрям з рівнем вологості 40-60%. Також потрібно зволожувати дихальні шляхи сольовими розчинами і пити багато рідини.

При цьому якщо здорова людина 15 хвилин буде перебувати в задушливому приміщенні, у якому знаходяться віруси, то зараження не уникнути.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, чи є розносником COVID-19 той, хто перехворів, при контакті з хворим.

Раніше українка розповіла, як у Китаї змогли перемогти коронавірус.