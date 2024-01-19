Командир роты УБпАК Дмитрий Алексеенко: Социум не готов к возвращению военных, видевших смерть

В интервью РБК-Украина командир роты УБпАК Дмитрий Алексеенко рассказал, почему психологическая помощь военным важна, как бороться со стрессом, какие слова нельзя говорить ветеранам, а также об отношении к развлечениям "на гражданке" и людям, которые "не рождены для войны".

Мы поговорили с Дмитрием о том, почему гражданские еще не готовы воспринимать "не удобных" для себя ветеранов, прошедших от войны, что делать со "ждунами победы", почему украинские воины неохотно обращаются к психологам и тому подобное.

После освобождения Киевской области Алексеенко перешел в ССО и участвовал в освобождении территорий Николаева и Херсона. Сейчас он командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов, воюет на Донбассе. А еще недавно воин инициировал создание проекта E-NADIYA, координируемого фондом DUSHA и призванного помочь военнослужащим, их семьям и людям, пострадавшим от войны, в социальной адаптации.

До начала полномасштабного вторжения Дмитрий Алексеенко работал на руководящей должности в АО "Киевоблгаз". Однако 24 февраля он без тени сомнения оставил карьеру и добровольцем встал на защиту Киевской области, не только защищая родную землю, но и спасая семью, оказавшуюся под оккупацией.

– Как людям "оставаться в ресурсе" во время войны

– Остаться в ресурсе во время войны – это сложная задача. Главное – сохранить понимание того, что ты сражаешься за будущее своих детей, за свою страну. Необходимо находить силы в малом: общении с боевыми побратимами, мыслях о родных, мечтах о возвращении домой. И самое важное – это вера в победу. Это помогает выстоять, когда кажется, что силы на грани.

– С чем труднее лично вам справляться по возвращению с фронта? Что в гражданской жизни уже никогда не будет "как раньше"?

– Труднее всего, вернувшись с фронта – привыкнуть к обычной жизни. Сама обстановка в гражданской жизни непонятна. Все очень медленно, разные ритмы жизни и разные видения жизненных ценностей, которые кардинально меняются за время пребывания на фронте. Все, что было раньше нормой, теперь кажется незначительным. Постоянное ощущение неприятия волнующих гражданских обычных проблем – это реальность для многих военных.

Чувствуется полное непонимание окружающего мира и людей, которые озабочены вопросами "куда завтра пойти?" и "что надеть?", "куда поехать?" и "как провести время, отдыхая от воздушных тревог?" Это не мысли о том, как эвакуировать раненого, как завести группу на позиции без потерь, как обеспечить подразделения для отражения вражеских штурмов, когда у тебя почти ничего не осталось… Нет времени на размышления, нужно принимать кардинальные решения срочно, от которых зависит твоя жизнь и жизнь твоих бойцов...



Что уж никогда не будет, как раньше? Да практически все! Война меняет каждого военнослужащего на "до" и "после". Так же, как и меняет всех людей. Но некоторые из них оставались в стороне… На многих [у военных] были открыты глаза, и мы на них смотреть и реагировать так, как было до этого, уже не сможем.

Возвращение домой – довольно сложный этап, требующий адаптации к гражданской жизни, но который ты не можешь принять и полноценно пройти, пока идет война, и твое место там . Мы сталкиваемся с собственными переменами, и, к сожалению, сейчас общество не готово принимать нас обратно в повседневную жизнь. На это влияет разный жизненный опыт за время войны. Нам придется возвращаться и начинать учиться жить заново. Без войны. Потому что война меняет человека, и вернуться к "привычной" жизни бывает трудно.

Но как бы ни было трудно, нужно помнить, что война – это не вся твоя жизнь, и важно пытаться адаптироваться к мирной жизни.

– Многие жалуются на истощение, плохой сон, повышенную тревожность. Как справиться с таким состоянием? Есть какие-то свои лайфхаки?

– Что касается усталости и психологического напряжения – это понятно. Пытаюсь найти что-нибудь, что помогает мне расслабиться: спорт, хобби, общение с семьей. Главное – не закрываться в себе. И, конечно, хороший сон – лучшее восстановление.

– Как искать силы встать с утра после обстрелов и заниматься привычными делами, работать?

– Надо понимать, что этот день наступил не для всех, и тебе повезло… Что касается ежедневных обязанностей – важно помнить, что жизнь продолжается, и каждый новый день это возможность сделать что-нибудь полезное не только для себя, но и для других.

Дмитрий Алексеенко (фото предоставлено военным)

– Как из-за всего, что происходит вокруг, родителям не нанести вред детям? Какие должны быть табу в семье во время войны (и должны ли они быть)?

– Война – это сложное испытание не только для военных, но и для их семей. Родители должны понимать, что дети смотрят на них, берут пример, и слова во многих случаях не имеют значения. Поэтому нужно учить детей мужеству и давать навыки, как вести себя в непростых обстоятельствах и стрессовых ситуациях.

– Как преодолеть страх за себя и близких?

– Когда ты постоянно находишься в зоне боевых действий, постоянно выполняешь боевые задания, твой порог страха очень притупляется и постепенно ты начинаешь не обращать внимание на взрывы, которые раздаются рядом! Постепенно ты перестаешь думать о том, что с тобой может случиться, выживешь или нет, а просто выполняешь поставленные задачи.

Страх за родных всегда будет присутствовать, особенно когда идут массированные ракетные атаки. Это нормальная и адекватная реакция любого человека. Страх за близких всегда будет. Но нужно научиться контролировать его. Важно помнить, что страх – это не слабость, а естественная реакция на опасность. Стоит ли это преодолевать? Нет. Страх и волнения пропадают тогда, когда ты знаешь, что опасность миновала и все хорошо.

– По вашему мнению: можно ли праздновать что-то во время войны, ходить по развлекательным заведениям? Это ведь, с одной стороны, помогает снять психологическое напряжение, а с другой – "бесит" многих военных…

– Празднование и развлечения во время войны – сложный вопрос. Потому это индивидуальная ответственность каждого человека. С одной стороны, нужно снимать напряжение, с другой – помнить о тех, кто сейчас находится на передовой.

Конечно, возникает ощущение несправедливости, когда все это освещается в социальных сетях, пока ты сидишь в холодных ямах, прячась от вражеских снарядов, и думаешь, будешь ли ты жить вообще.

Если празднование проходит с уважением к ситуации в стране, то это нормально. Но меня очень бесит, что военных делают "второсортными" и могут позволить не обслуживать или вообще не впустить в заведение!

Могу заметить, что социальная политика в государстве полностью провалена, с людьми (и в целом с обществом) никто не работает, отсутствует единая идеология нации и отсутствуют программы реабилитации общества к войне и военным. Должны существовать и действовать определенные нравственные и поведенческие формы единства общества, понимания обстоятельств и социальной поддержки. Важно помнить о том, что в тылу жизнь не останавливается, но и проявлять уважение и поддержку на передовой.

- Как относитесь к сетованиям гражданских, "уставших от войны"?

– Отношение к гражданским, которые "устали от войны", – это сложно. Важно понимать, что война – это испытание для всей страны и каждый переживает это по-своему. Потому что этот вопрос разделяет нас на две реальности. В большинстве своем такие вопросы возникают у "ждунов победы", которые заранее купили вышиванки и ждут, когда их достать из шкафа и одеть для празднования победы. А также у них возникает вопрос "почему вы еще не победили?".

Устали от войны… Наверное, тяжело жить в гражданском мире, посещать развлекательные заведения, ходить по ресторанам и торговым центрам, заниматься в тренажерных залах, спать в теплых домах и комфортных кроватях, принимать душ, когда захочешь, а не когда есть возможность. Вы от этого устали?

Такие высказывания звучат от тех, кто "не рожден для войны". А мы рождены? Действительно, в родильном нам сразу вешали бирку "рожденный для войны"… Я уверен, что это триггер для многих. И со мной согласится большинство военнослужащих.

Обидно то, что на втором году полномасштабной войны этих нареканий о "уставших от войны", "когда уже победа?", "чем я там помогу, я лучше скину 100 гривен доната и запишу себя в часть поддержки экономического фронта" - их все больше , а действий для того, чтобы побеждать врага, все меньше.

Но также важно, чтобы граждане не забывали о том, что военные ежедневно рискуют своей жизнью ради мира и безопасности страны.

Дмитрий Алексеенко (фото предоставлено военным)

– Можно встретить мнение, что возвращающиеся с войны ментально травмированные военные несут риски для общества…

– Эта тема очень возмутительна для меня и вызывает негативные эмоции. Общество должно быть готово принять ветеранов и помочь им адаптироваться! Ветераны – это не угроза, а люди, заслуживающие уважения и поддержки!

Оно как "25 кадр" оказывает влияние на подсознание военных и программирует тебя на негативное восприятие окружающими. Есть ощущение, что к тебе относятся как к существу, которое нужно изолировать от гражданской жизни! Люди, зачем вы строите стереотипы, которые потом будет очень тяжело преодолеть?

Есть одно понимание: социум не готов к возвращению ветеранов и они не готовы мириться с другими, не удобными для себя военными, действительно знающими, что такое смерть! Для которых слова "я прикрою тебе спину" – не просто слова. Да, мы действительно другие, но прошу заметить, что благодаря этим "неадекватам" каждый гражданский может планировать будущее и наслаждаться нынешним!

– Назовите 5 основных задач инициированного вами проекта E-NADIYA.

– Главная цель этого проекта, который сейчас координируется фондом DUSHA – поддержка военнослужащих в процессе перехода от военной к гражданской жизни, оказывая им и их семьям психологическую поддержку, помощь в решении стрессовых расстройств, связанных со службой.

Проект ставит целью помощь военнослужащим их семьям и людям, пострадавшим от войны, в социальной адаптации к условиям "мирной жизни". Благодаря такому чат-боту (@MilitaryPsyHelp_bot в Telegram) военные и их семьи получают доступ к высококачественным психолого-коммуникативным и медиационным услугам, которые могут стать незаменимыми в условиях высокого стресса и эмоциональной нагрузки. Чат-бот предоставляет быстрый доступ к помощи в режиме 24/7, гарантируя анонимность, структурированную информацию, упругость, личный подход, экономию времени и ресурсов. Он поддерживает родных военных, снижает психологический барьер, постоянно обновляется и интегрируется с другими сервисами. Специалисты бота будут помогать справляться с трудными моментами, поддерживать и предоставлять практические рекомендации и ресурсы для бесконфликтного общения и психологического содействия успешной адаптации к "мирной жизни". Поддержка и помощь в социальной адаптации гражданского населения к военным и военным – к гражданскому населению. Мы находимся в ситуации, когда все украинцы – и военные, и гражданские – в разной степени травмированы войной. У всех есть родственники, близкие, друзья или друзья, защищающие Украину на фронте.

– Ресурсов по оказанию психологической поддержки ветеранам и гражданским сейчас не слишком много? Не превышает ли, так сказать, предложение спрос?

– Распространение психологической помощи среди ветеранов в Украине является сложным вопросом, но важным для решения. Необходимо изменять отношение общества к психологической помощи и делать ее более доступной для нуждающихся.

В то же время, это очень хорошо, что есть предложение и конкуренция среди психологов и психологических служб. Найти "своего" психолога не так уж легко. Чем больше предложений – тем качественнее будут услуги. Главное: не нужно "психологизировать" военных и проблемы, с которыми они сталкиваются в гражданской жизни. Проблемы психического характера будут еще долго "своевременны". Надо, чтобы все присоединившиеся к помощи понимали, какую ответственность они на себя берут.

– Вы сталкивались с некомпетентными психологами, откровенно вредившими своими советами вам или другим военным?

– Лично я – нет. Их вообще почти нет в ВСУ. О таких случаях тоже не слышал.

Так выглядит чат-бот E-NADIYA (скриншоты)

– Почему обращение за психологической помощью среди украинских ветеранов не так популярно, как, например, в США?

– Потому что США прошли трудный путь возвращения военных в гражданскую жизнь и увидели, какие могут быть последствия. В них функционируют соответствующие службы для поддержки ветеранов, ветераны обеспечиваются полным социальным пакетом, психологическая поддержка гарантирована государством. А наш путь только в начале. Министерство, например, создано, но не работает…

В США оказание психологической помощи входит в медицинский пакет, покрываемый страховкой. У нас, как правило, система медицинского страхования как услуга частного медицинского бизнеса и, как правило, не очень распространена.

Вопрос в том, что военному может потребоваться помощь психолога не как врача, не как медицинская помощь, а как поддержка в сложных ситуациях. Также причиной не обращения к психологу может быть привычка самостоятельно переживать сложности жизни.

– Какие фразы гражданский человек ни в коем случае не должен говорить ветерану?

– Что касается фраз, которые не следует говорить ветеранам, – это очень важно. Не стоит задавать вопросы о личном опыте на войне (особенно об убийствах) или выражать неуважение к их службе. Важно показывать уважение и сочувствие, а не любопытство или осуждение.

Необходимо избегать комментариев, которые могут звучать нечувствительно или не важно к опыту военных. Это включает фразы типа "тебе же там нормально было, не правда ли?", или высказывания, уменьшающие значение того, что военный пережил на войне.

Также не следует говорить ветеранам, что "они могли бы выбрать другой путь" или подвергать сомнению их выбор служить стране. Это может восприниматься как неприятие и неуважение к их жертве и вкладу.

Кроме того, важно также говорить о поддержке ветеранов в обществе. Это означает не только оказание психологической помощи и реабилитации, но и создание условий для успешной социальной адаптации, обеспечение возможностей для трудоустройства, образования и дальнейшего развития.

Важно также обращать внимание на проблемы ветеранов с ПТСР и другими психическими и эмоциональными расстройствами. Этот вопрос нуждается в комплексном подходе, включая медицинскую помощь, психотерапию, социальную поддержку и понимание со стороны общества.

В целом, отношение к ветеранам должно быть поддерживающим и уважительным. Они заслуживают того, чтобы быть услышанными и понятными, а их опыт и жертвы должны быть признаны и ценятся. Это касается как отдельных людей, так и общества в целом.

Дмитрий Алексеенко (фото предоставлено военным)