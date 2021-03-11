Колапс на Прикарпатті: в мобільний госпіталь почали везти перших пацієнтів з COVID-19

Зараз в "червоній зоні" з найбільшими обмеженнями чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. Ще дев'ять регіонів і столиця впритул наблизилися до "червоної" зони. Серед них і Вінницька область.

10 березня близько 16:00 в мобільний госпіталь привезли першу пацієнтку - 56-річну жінку з двосторонньою пневмонією, яка ускладнена цукровим діабетом. Її оглянули і поклали в один з "модулів". Не минуло й години, як до шпиталю привезли ще одну жінку - їй близько 60-ти років, і у неї двостороння пневмонія.

Для пацієнтів тут уже відкрили сьогодні 2 модуля, тобто 2 намети. У кожному - по 8 ліжок.

В Богородчанській райлікарні, на території якої розгорнули мобільний госпіталь, 250 "ковідних" ліжок. Пацієнтів на вчора було зараз 231. 19 ліжок залишають вільними, щоб у разі погіршення стану хворих в модулі, перевести їх в стаціонар. У модульний госпіталь планують класти не найважчих хворих.

Як коронавірус поширюється з Прикарпаття (відео: ТСН)

Нагадаємо, що наприкінці лютого на Прикарпатті (на території Богородчанської центральної лікарні в Івано-Франківській області) був встановлений мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим COVID-19.

Він розрахований на 120 ліжок. Тут є своя реанімація, кисневі концентратори, ШВЛ, СІПАП (різновид апаратів для штучної вентиляції легенів), апарати УЗД, ЕКГ та ін. Кожен модуль обігрівається до кімнатної температури.

На 11 березня в Україні 9 084 нових випадків коронавірусу. Найбільше в Києві (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.