Когда Рождество 2024 и будет ли выходной в этот день

Рождество в Украине еще некоторое время будут праздновать дважды - 25 декабря и 7 января, пока люди не привыкнут к новому церковному календарю, который начал действовать с сентября 2023 года.

О том, на какие дни недели приходится Рождество в 2024 году, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Когда будет Рождество в 2024 году и будет ли выходной

Рождество по старому стилю 7 января в 2024 году выпадает на воскресенье. Потому для большинства украинцев это будет выходной. Отметим, что по закону в самые большие религиозные праздники на государственном уровне давали выходные. Но эта норма не действует, пока в стране война.

Рождество по новому стилю 25 декабря в 2024 году выпадает на вторник. Так что если к этому времени в стране не закончится война, то это будет рабочим днем. Если же будет мирное время, то в этот день у украинцев будет государственный выходной.

Отметим, что на частных предприятиях работодатели могут самостоятельно решать, давать ли работникам выходные на большие религиозные праздники.

Напомним также, что пока не все приходы ПЦУ перешли на новый церковный календарь. Высшая епархия пока заявляет, что до 2025 года продлится переходный период, чтобы люды могли медленно адаптироваться к новым датам празднования.

Можно ли праздновать Рождество и 7 января, и 25 декабря

Протоиерей Виталий Клосс объясняет, что православный человек два Рождества праздновать не может.

"Так может праздновать человек, не понимающий сути самого праздника. Элементарный вопрос, может ли человек дважды родиться. Мы празднуем рождение спасителя, соответственно, так же и здесь", - объясняет доктор наук по богословию.

Добавим, что украинцев спросили, когда они будут праздновать Рождество. Более 60% опрошенных ответили, что планируют праздновать 25 декабря. Для сравнения до полномасштабного вторжения лишь 18% праздновали Рождество 25 декабря.