Когда ребенка нужно немедленно вести к врачу: инфекционист назвал три случая

Дети гораздо больше болеют ОРВИ, чем взрослые. И в этом виновата их строящаяся иммунная система. Однако бывают случаи, когда следует обратить особое внимание и немедленно отвести к врачу.

В каких случаях родителям нужно срочно обратиться с ребенком к специалистам, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний Национального университета Украины им. Богомольца, Заслуженный врач Украины Сергей Крамарев в интервью для РБК-Украина.

Инфекционист выделил три состояния ребенка, когда требуется консультация специалиста:

Первый сигнал: ребенок болеет в течение всего года, а не только в холодный период.

Второй: ребенок отстает в физическом развитии от своих сверстников.

Третий: у ребенка есть проблемы с ротоглоточным кольцом, а именно у него увеличены миндалины, аденоиды, есть полипы носа.

Такие дети нуждаются в консультации врача.

Кроме того, есть дети с деформацией грудной клетки. Это может приводить к неполноценному функционированию легких и дыхательных путей и, следовательно, облегчать проникновение в организм возбудителей респираторных инфекций.

"Также есть очень небольшой процент детей с нарушениями работы непосредственно иммунной системы, то есть с иммунодефицитом. Такие нарушения следует заподозрить, если у ребенка два и более раза в год возникают так называемые системные заболевания, прежде всего бактериальные. Например, это синуситы, менингиты, пневмонии сепсис. В таких случаях нужно обратиться к детскому иммунологу и сделать иммунограмму. Следует также проконсультироваться с врачом, если у кого-то из членов семьи был первичный иммунодефицит", - добавил врач.

Он отметил, что постоянной цифры количества ОРВИ в год нет, но есть условные показатели: до 5 лет - 6-8 эпизодов в год, от 6 до 12 лет - 2-4 эпизода в год.

"Американские специалисты считают нормой даже 10-12 раз в год без сопутствующих проявлений и говорят, что такая заболеваемость может быть индивидуальной особенностью организма ребенка. Они даже утверждают, что нет необходимости считать количество этих эпизодов. По их мнению, важно обращать внимание на общее состояние здоровье ребенка и своевременно реагировать на признаки, свидетельствующие, что частые респираторные заболевания возникают не просто так, а сигнализируют о более серьезной патологии", - отметил Сергей Крамарев.