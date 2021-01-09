ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кава допомагає схуднути: вчені довели ще одну корисну властивість напою

Субота 09 січня 2021 19:36
Кава допомагає схуднути: вчені довели ще одну корисну властивість напою
Вчені довели, що кава допомагає худнути (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Кави допомагає боротися із зайвою вагою. Таку заяву зробили американські та іспанські вчені, які отримали підтвердження в недавньому дослідженні.

Як розповіли вчені, кофеїн здатний компенсувати негативний вплив неправильного харчування. Він уповільнює відкладення ліпідів і знижує рівень тригліцеридів. Про це пише Foоndandbood з посиланням на статтю в Journal of Functional.

"У дослідженні на щурах вчені Іллінойського університету виявили, що кофеїн обмежує збільшення ваги та вироблення холестерину, попри на дієту з високим вмістом жирів і цукру", - йдеться в дослідженні.

Фахівці протягом чотирьох тижнів давали щурам кофеїн і мате. Гризуни набрали на 16% менше маси тіла і на 22% менше жиру, ніж ті, які не отримували в раціоні кофеїн. За умовами експерименту раціон щурів на 40% складався з жирів, на 45% з вуглеводів, і на 15% з білків.

Кількість кофеїну в одній порції мате становить 65-130 міліграмів, у чашці кави – 30-300 мг. Добова доза кофеїну для щурів була еквівалентна чотирьом чашкам кави для людини.

Як відзначають дослідники, аналогічний результат можна отримати, якщо замінити мате синтетичним кофеїном або звичайною кавою. Фахівці впевнені, що результати їх дослідження будуть дуже корисні для профілактики та боротьби із зайвою масою тіла у людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найнебезпечніший спосіб приготування кави.

А також розповідали про те, що медики пояснили, чому категорично не можна пити каву на голодний шлунок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя исследованиекофе

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся