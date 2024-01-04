Киев решил закупить во время войны 30 стеклянных остановок для пассажиров

КП "Киевпасстранс" закупит 30 стеклянных остановок общественного транспорта для пассажиров, ожидающих отбоя воздушной тревоги. Павильоны должны поставить уже в 2024 году.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные тендера, размещенные на сайте Prozorro.

Аукцион на закупку остановок уже произведен. Его стоимость составляет 8,37 миллиона гривен. Победителем стала компания "МонтажСтрой 77". Она должна установить 30 павильонов до конца декабря 2024 года.

Согласно документации, это будут остановки с металлическим каркасом и остеклением крыши, задней и боковых стен. Внутри павильонов разместят деревянные лавочки. 25 остановок будут длиной в четыре метра, еще пять - по шесть метров.

Как будут выглядеть стеклянные остановки (скриншот)

"30 новых стеклянных остановок, которые не очень защищают от дождя и солнца - прекрасное решение во время войны. Тендера на бетонные укрытия, конечно, нет. КГГА продолжает жить свою лучшую жизнь", - отметила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова на своей странице в Telegram.