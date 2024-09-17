Какой цвет принесет проблемы 17 сентября: подробный прогноз на вторник от астролога

В этот вторник, 17 сентября, можно будет ощутить влияние Марса и Солнца. Многие планы могут оказаться под угрозой, к тому же появятся искушения.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как лучше провести этот день, что нужно сделать и от какого цвета следует отказаться.

Прогноз астропогоды на 17 сентября

"Кризисный, стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения. Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Нельзя поддаваться внушению, лениться. Воздержитесь от сексуальных практик", - предупредила астролог.

"Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья. Самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки. За мимолетным наслаждением может прийти разочарование. Главный соблазн - чувство власти над людьми", - добавила она.

Также она советует:

укротить страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину

помнить о важности терпения и миролюбии - это основной девиз дня

завершать начатые ранее дела, подводить итоги, возвращать долги.

Гороскоп на 17 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на вторник

"17 сентября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Из-за общего фона суток не начинайте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом авто, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - отметила Соловьева.

Кроме этого, учтите следующие предупреждения:

не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки

не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем

не раньте других даже словом

не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии)

не провоцируйте конфликты, но не давайте себя оскорблять.

Кроме этого, не забывайте, что к 12:51 Солнце будет находиться в королевском градусе Девы.

"В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых областях жизни", - напомнила астролог.