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Какой цвет принесет проблемы 17 сентября: подробный прогноз на вторник от астролога

Вторник 17 сентября 2024 08:25
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Какой цвет принесет проблемы 17 сентября: подробный прогноз на вторник от астролога Гороскоп во вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В этот вторник, 17 сентября, можно будет ощутить влияние Марса и Солнца. Многие планы могут оказаться под угрозой, к тому же появятся искушения.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как лучше провести этот день, что нужно сделать и от какого цвета следует отказаться.

Прогноз астропогоды на 17 сентября

"Кризисный, стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения. Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Нельзя поддаваться внушению, лениться. Воздержитесь от сексуальных практик", - предупредила астролог.

"Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья. Самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки. За мимолетным наслаждением может прийти разочарование. Главный соблазн - чувство власти над людьми", - добавила она.

Также она советует:

  • укротить страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину
  • помнить о важности терпения и миролюбии - это основной девиз дня
  • завершать начатые ранее дела, подводить итоги, возвращать долги.

Какое число доставляет удачу (иллюстрация: freepik.com)

Гороскоп на 17 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на вторник

"17 сентября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Из-за общего фона суток не начинайте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом авто, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - отметила Соловьева.

Кроме этого, учтите следующие предупреждения:

  • не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки
  • не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем
  • не раньте других даже словом
  • не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии)
  • не провоцируйте конфликты, но не давайте себя оскорблять.

Кроме этого, не забывайте, что к 12:51 Солнце будет находиться в королевском градусе Девы.

"В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых областях жизни", - напомнила астролог.

Напомним, уже появился Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

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