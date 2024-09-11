Какой гормон приводит к сильному набору веса и что сделать, что этого не произошло

Определенные гормоны в организме вырабатываются жировыми клетками и играют ключевую роль в контроле аппетита. Речь идет о лептине, который сигнализирует мозгу, что стоит перестать есть. Как оказалось, тренировки могут снизить его уровень.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие физические упражнения снижают лептин и какая норма должна быть в организме.

Что следует знать о влиянии лептина

Диетолог Ольга Безуглая рассказала, что обычно у людей с нормальным весом или низким содержанием жира уровень лептина будет низким. Это связано с тем, что лептин производится жировыми клетками: чем меньше жировых запасов, тем меньше лептина.

Высокий уровень лептина обычно встречается у людей с большим количеством жира в организме или в условиях, когда есть нарушение чувствительности к лептину (лептиновая резистентность).

Какие физические упражнения снижают лептин

Для значительного снижения уровня лептина необходимо выполнять не менее 180 минут упражнений средней интенсивности или 120 минут высокой интенсивности еженедельно.

Кроме того, эффект физических упражнений на снижение лептина может изменяться в зависимости от питания перед тренировкой, так что тренировка на голодный желудок может быть более эффективной для снижения уровня лептина, чем просто соблюдение низкокалорийной диеты.

Это связано с тем, что во время тренировки натощак организм использует больше запасов жира для получения энергии, что может способствовать большему снижению уровня лептина в крови в перспективе.

"Исследование интересно, но как всегда "без волшебной таблетки", только работа с метаболизмом, дисциплина, спорт и питание", - говорится в сообщении.

В другом исследовании определяли уровень лептина у 10 профессиональных футболистов и 17 здоровых мужчин, ведущих сидячий образ жизни.

Результаты показали, что индекс массы тела у спортсменов был выше, чем у ведущих сидячий образ жизни, а уровень лептина у футболистов был значительно ниже, чем у здоровых мужчин.

Поскольку регулярные физические упражнения уменьшают жировые отложения, они также снижают уровень лептина в сыворотке крови.

Другие способы снизить лептин в крови:

снижение веса - поскольку уровень лептина связан с количеством жировой ткани, уменьшение массы тела приведет к его снижению

увеличение физической активности

уменьшение приемов пищи

полноценный сон

Нормы лептина

Уровень лептина варьируется в зависимости от пола и возраста человека. Нормы лептина у взрослых:

у женщин - от 3,7 до 11,1

мужчин - от 2,0 до 5,6

У женщин норма лептина выше, чем у мужчин, поскольку организм производит больше жировой ткани из-за отличий в гормональном фоне и физиологических особенностях. Также у женщин уровень лептина может изменяться в зависимости от фазы менструального цикла и во время беременности.