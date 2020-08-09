Не тільки кишкова інфекція: українцям розповіли, де заборонено купатися

Інфекціоніст попередив про можливі захворювання в разі купання на непридатних пляжах
Українцям розповіли, де краще не купатися. Лікар-інфекціоніст Андрій Алфьоров розповів, що в літній сезон на пляжах виростає ризик отримати небезпечне інфекційне захворювання - кишкову паличку, лептоспіроз та інші. Також він розповів, як відрізнити придатні для купання пляжі.
"Ризики концентрації збудників вище там, де менше швидкість течії й менше глибина. Тобто теоретично, якщо заплисти подалі та там пірнати, то ризик зараження інфекційними захворюваннями менше. Там же, де вода стояча, де немає особливої течії, то само собою зростає ризик заразитися тією чи іншою інфекцією - і необов'язково це кишкова інфекція", - зазначив інфекціоніст в ефірі телеканалу "Україна 24".
За даними медика, не надто популярною, але досить поширеною інфекцією є лептоспіроз, який призводить до інвалідності та навіть летального результату.
"Ще одна інфекція, яка поширена, особливо на півдні, але широкому загалу маловідома - це лептоспіроз. Це досить небезпечне захворювання, яке нерідко закінчується або інвалідністю, або смертю. Їм також можна заразитися в стоячій воді при мікротравмах шкіри. І виявляється воно лихоманкою, болями в м'язах, пожовтінням шкіри, порушенням функцій печінки й нирок", - розповів він.
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