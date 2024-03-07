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Ким Кардашьян показала смелый образ на обнаженном теле (фото)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян всегда умела ошеломить публику своими смелыми образами, но на этот раз ее лук не только смел, но и немного рискован.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Ким Кардашьян показала откровенный образ

Ким Кардашьян - модница и это факт, ведь она каждый раз доказывает, насколько уникально ощущение вкуса у нее. Поскольку женщина еще и модельер, имеющая собственный бренд одежды, то создавать образы она умеет грамотно.

Для каждого события Кардашьян выбирает такие вещи, которые могут задеть взгляды широкой аудитории на светских мероприятиях, а также подписчиков в социальных сетях.

Крайний образ модели получился очень откровенным и интересным, поскольку она надела шубу в леопардовом принте на обнаженное тело. Это будто выходка для любимого, но нет, в таком образе Кардашьян пришла на модный показ.

Ким Кардашьян показала смелый образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Свой очень смелый образ Ким дополнила оригинальными широкими очками, кожаным поясом для шубы, туфлями сапогами черного цвета, обувшими на колготки и огромной сумкой также в черном цвете.

Модель решила не распускать волосы, поэтому собрала их в высокий ровный хвост, а вот ее макияж был как всегда в чудесных оттенках.

На фото можно увидеть, как Ким обыграла свой образ, ведь шубу она показала и в закрытом виде и в открытом, что позволило ей показать зону декольте и обнажить грудь, а это очень смелый поступок.

Ким Кардашьян показала смелый образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

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