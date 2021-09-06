ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У київській гімназії виявили небезпечний вірус: злягли майже 200 дітей

Новость на русском →
Київ, Понеділок 06 вересня 2021 08:39
У київській гімназії виявили небезпечний вірус: злягли майже 200 дітей У київській гімназії виявили інфекцію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київській гімназії минулого тижня багатьом дітям стало дуже погано. У майже 200 вихованців шкільного закладу були однакові симптоми - температура, діарея і блювота.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як все почалося

2 вересня дітям у гімназії стало погано після уроків. Додому вони добиралися вже з симптомами кишкової інфекції. Вже наступного дня в однієї з учениць діагностували норовірус. Це один з типів кишкової інфекції. Решта дітей аналіз поки не здавали, але відзначається, що за ними інфікувалися і деякі батьки.

У самій гімназії інцидент поки не коментують. Зразки, води, готової їжі та продуктів відправили до Держпродспоживслужби. За словами однієї з мам, її дитина була біла, як простирадло.

Що таке норовірус

Норовірусна інфекція – це гостра кишкова інфекція, збудником якої є норовірус - один з різновидів ентеровірусів.

Норовірус найчастіше викликає діарею і сильну блювоту, але іноді може бути і тільки блювота. Порушення з боку травної системи можуть супроводжуватися м'язовими, головними болями і слабкістю. Зазвичай симптоми норовірусної інфекції проходять самі через 12-72 години.

Як ми раніше писали, в Харківській області вводять карантин через небезпечну вірусну хворобу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково
Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково