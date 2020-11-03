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У київському метро утворилося стовпотворіння: чи варто чекати нових хворих COVID-19

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 20:40
У київському метро утворилося стовпотворіння: чи варто чекати нових хворих COVID-19
Натовп людей в метро Києва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

У столичному метрополітені ввечері утворилася штовханина

У вівторок, 3 листопада, в київському метро зібрався натовп на пересадочних станціях "Золоті Ворота" і "Льва Толстого". І хоча люди були в масках, але знаходились вони дуже щільно притиснуті один до одного.

Відео товкучки опублікував "Чарівний Київ" на своїй сторінці в Facebook.

"Пересадочні станції "Золоті Ворота" і "Льва Толстого" зараз виглядають так. За минулу добу в Києві 789 осіб заразилися коронавірусом, і скоро столиця опиниться в червоній зоні. Але ви нікому, тому що це секрет", - йдеться у підписі до відео.

Пересадкові станції Золоті Ворота та Льва Толстого зараз виглядають так. Минулої доби у Києві 789 людей інфікувалися...

Posted by Чарівний Київ on Tuesday, November 3, 2020

Натовп в метро Києва (відео: facebook.com/CH.Kyiv)

У київському метрополітені розповіли, що станцію метро "Хрещатик" перекрили на вхід і вихід через аноніма, який повідомив, що станція замінована.

Фахівці перевірили "Хрещатик" на наявність вибухонебезпечних предметів, і нічого виявлено не було. Зараз станцію і пересадку відкрили для пасажирів.

Нагадаємо, в метро Києва відіжгла напівроздягнена пасажирка, яка змусила червоніти чоловіків. Дівчина влаштувала дикі танці на пероні, які потім продовжилися у вагоні.

Дівчина спочатку просто пританцьовувала, а коли зайшла у вагон, простягла руки вгору, вперлася у двері і влаштувала танці з елементами тверку.

Раніше ми писали про те, що у Києві біля станції метро "Мінська" чоловіка забили на смерть. Він ще деякий час перебував у свідомості, але помер через десять хвилин, так і не дочекавшись приїзду "швидкої" допомоги.

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