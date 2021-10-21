Київський лікар пояснив високу смертність від COVID в Україні: є дві причини

Україна в останні кілька днів поспіль посідає четверте місце у світі за смертністю від коронавірусу.

Київський інфекціоніст Євген Дубровський на Facebook розповів, чому так і назвав причини.

Медик вважає, що в більшості смертей від коронавірусу в Україні винні медична система і стан здоров'я населення.

Медична система

У минулий спалах інфекції медики згрупувалися і взяли удар на себе. Їм вдалося впоратися, але зараз ситуація змінилася.

"У такій напрузі, з таким ставленням до медицини, в таких умовах - згодних працювати в медицині стає все менше. Щомісяця Україна втрачає медичні кадри. Я не назву конкретних цифр, але бачу це постійно на власні очі: медичні працівники звільняються і кидають роботу в медицині. Хтось настільки розчарувався, навіть не шукає роботи за кордоном або в приватній сфері - просто змінює професію. Брак медичних кадрів набуває вже загрозливих показників", - написав лікар.

Для роботи банально не вистачає кадрів-лікарів і медсестер.

"Гостра нестача кадрів, яка призводить в надмірному навантаженні медиків, вже дає про себе знати: лікарі, середній і молодший медичний персонал виснажений, замучений і позбавлений вже того ентузіазму, натхнення і мотивації, які були на початку епідемії", - вважає Дубровський.

Стан здоров'я населення

"Про стан здоров'я населення вже нічого і що говорити ... про своєчасне лікування і попередження важких хронічних захворювань (своєчасна спеціалізована допомога), Про оздоровлення нації, про здоровий спосіб життя і боротьбу зі шкідливими звичками вже сказано-переказано багато разів. Але це друга причина високої смертності. Країни з високим рівнем життя і здоровим способом існування легко і безболісно проходять цю епідемію", - резюмував інфекціоніст.