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Під Києвом сталася страшна трагедія: двоє дітей провалилися у вигрібну яму

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Київська область, Вівторок 15 червня 2021 22:30
Під Києвом сталася страшна трагедія: двоє дітей провалилися у вигрібну яму Колаж РБК-Україна: під Києвом діти впали в яму в громадському туалеті
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом діти впали у вигрібну яму в громадському туалеті, розташованого на території колишньої бази відпочинку в селі Кийлів Бориспільського району. В результаті НП загинула 10-річна дівчинка, а її 4-річний брат був госпіталізований до лікарні у непритомному стані.

Про це 15 червня передали в прес-службі поліції Київської області.

Як було встановлено, малюки з родини ромів, яка три дні тому прибула в село з Ужгорода і заселилася в будинку по сусідству з цією базою відпочинку, попросили охоронця пустити їх до вуличного туалету. У приміщенні раптово хлопчик провалився в сантехнічний отвір, і тоді сестра спробувала його врятували, але теж впала в яму.

Діти стали кричати та кликати на допомогу. Охоронець кинувся діставати малюків, і разом з іншим свідком обох вдалося дістати з ями вже у непритомному стані.

Викликали "швидку", але прибулі на місце події медики тільки констатували смерть дівчинки. Хлопчика доставили в реанімаційне відділення місцевої лікарні.

Правоохоронці та представники служби у справах дітей працювали на місці трагічної НП, з'ясовуючи обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Під Києвом сталася страшна трагедія: двоє дітей провалилися у вигрібну ямуПід Києвом сталася страшна трагедія: двоє дітей провалилися у вигрібну яму

Під Києвом дівчинка загинула після падіння у вигрібну яму в туалеті на базі відпочинку, а хлопчик потрапив до реанімації (фото: kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно під Дніпром чоловік помер від отруєння каналізаційними газами, другий потрапив до лікарні.

Також ми писали про те, що раніше в Кривому Розі дівчинку засмоктала трясовина з щебеню від комунальників, яку навіть огороджувати не стали.

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