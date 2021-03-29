Під Києвом 12 дітей залишилися сиротами: батьки померли від коронавірусу

У Київській області сиротами залишилися 12 дітей. Їх батьки захворіли на коронавірус і померли. У подружжя-переселенців з окупованої Макіївки було 5 рідних дітей і 7 усиновлених.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

В Олександрівській лікарні спочатку помер глава сімейства Володимир Родиков, а через тиждень померла і його дружина Діана, яка отримала звання "Мати-героїня" через півтора місяця після переїзду в Київську область.

Нагадаємо, в Києві через зростання захворюваності коронавірусом спостерігався справжній колапс медичної системи. Річ у тім, що 20 автомобілів екстреної медичної допомоги не могли їздити на виклики, тому що стояли в черзі на передачу пацієнтів лікарні №12. При цьому всередині медустанови також спостерігалася напружена ситуація.

Ми також писали про те, що глава МОЗ Максим Степанов назвав головні проблеми в лікуванні коронавірусу, від яких волосся стає дибки. На його думку, перша проблема - порушення протоколу лікування, а друга - самолікування.

Він також нагадав, що антибіотики в перші дні інфікування абсолютно марні при вірусі.