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Киянка допомогла затримати грабіжника: чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок

STYLERЖиття    07.07.2020 - 15:11
Киянка допомогла затримати грабіжника: чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок
У Києві жінка допомогла затримати грабіжника (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві жінка допомогла поліції затримати злодія

У понеділок, 6 липня, мешканка Києва йшла на роботу і до неї підбіг незнайомий чоловік, який зірвав з неї золотий ланцюжок. Жінка не розгубилася, вона почала переслідувати грабіжника і паралельно дзвонити в поліцію.

Їй вдалося привернути увагу людей на вулиці, і вони почали допомагати їй у переслідуванні зловмисника. Далі на допомогу прибув автопатруль, який затримав злодія на вулиці Сім'ї Сосніних. В руці у чоловіка був виявлений ланцюжок потерпілої жінки. Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

Киянка допомогла затримати грабіжника: чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок

Затриманий грабіжник (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Після затримання на місце прибула слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, у Києві п'яний працівник автомийки викрав Mercedes клієнта і влаштував аварію. Чоловік пошкодив два автомобілі, після чого на великій швидкості мало не влетів на зупинку з людьми, але його зупинив стовп. Після ДТП він хотів сховатися з місця події, але небайдужі люди його зупинили і викликали поліцію.

Раніше у Києві учасниця популярного реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" Орися Любителева стала жертвою пограбування. Вночі злодії розбили скло у її авто, яке було припарковане біля будинку, і забрали особисті речі.

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