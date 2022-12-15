В Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купить

В Киеве заработали сезонные ярмарки, на которых можно приобрести хвойные деревья к новогодним праздникам. В частности, ярмарки будут открываться постепенно и будут работать до 31 декабря.

Об этом сообщили на странице Киевского городского совета в Telegram .

Какие цены

По данным Департамента промышленности и развития предпринимательства, ориентировочная цена на хвойные деревья составит:

Сосна (происхождение Украина) - от 150 гривен за погонный метр;

(происхождение Украина) - от 150 гривен за погонный метр; Елка (происхождение Украина) - от 200 гривен за погонный метр.

Деревья привезут из лесных хозяйств Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Все натуральные елки должны быть чипированы или иметь бирку (самоклейную этикетку) со всей информацией о происхождении хвойного дерева.

Где можно купить елку

В целом ярмарок будет 122, в каждом районе столицы.

Голосеевский район

пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича

ул. Самойла Кошки, 5 (ул. Конева, 5)

ул. Степана Рудницкого, 6А (Академика Уильямса, 6А)

ул. Изюмская, 1

ул. ул. Васильковская, 11/11

Васильковская, 8

пров. Руслана Лужевского, 1

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2)

ул. Метрологическая, 19

ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания")

Дарницкий район

ул. Архитектора Вербицкого, 16

ул. Архитектора Вербицкого, 28А30

ул. Бориса Гмыри, 1

ул. Бориса Гмыри, 8

ул. Братства Тарасовцев, 9 (ул. Декабристов, 9)

ул. Елизаветы Чавдар, 1

ул. Елизаветы Чавдар, 2

ул. Елизаветы Чавдар, 13

ул. Здолбуновская, 2

ул. Михаила Драгоманова, 1

ул. Михаила Драгоманова, 14

ул. Елены Пчелки, 2

ул. Александра Мишуги, 2

ул. Александра Мишуги, 4

ул. Михаила Гришко, 8

ул. Срибнокильская, 5

ул. Срибнокильская, 5Б

ул. Срибнокильская, 13

ул. Ялтинская, 5А

ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко на просп. Бажана – метро Позняки)

Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой

просп. Петра Григоренко, 9

просп. Петра Григоренко, 26

просп. Петра Григоренко, 32Д

просп. Петра Григоренко, 43

Харьковское шоссе, 49

Харьковское шоссе, 57

Харьковское шоссе, 144

ул. Княжеский Затон, 10

ул. Тростянецкая, 4/2

ул. Анны Ахматовой, 49

Деснянский район

ул. Теодора Драйзера, 2

ул. Теодора Драйзера, 8

просп. Червоной Калины, 2 (просп. Владимира Маяковского, 2)

просп. Червоной Калины, 6 (просп. Владимира Маяковского, 6)

просп. Червоной Калины, 15 (просп. Владимира Маяковского, 15)

просп. Червоной Калины, 26 (просп. Владимира Маяковского, 26)

просп. Червоной Калины, 40 (просп. Владимира Маяковского, 40)

просп. Червоной Калины, 44 (просп. Владимира Маяковского, 44)

просп. Червоной Калины, 42 (просп. Владимира Маяковского, 42

просп. Червоной Калины, 60/10 (просп. Владимира Маяковского, 60/10)

просп. Червоной Калины, 75/2 (просп. Владимира Маяковского, 75/2)

просп. Червоной Калины, 97 (просп. Владимира Маяковского, 97)

ул. Шолом Алейхема, 17

ул. Шолом Алейхема, 10А

ул. Миропольская, 2

ул. Милославская, 10А

ул. Электротехническая, 2

ул. Электротехническая, 4

ул. Электротехническая, 6

ул. Электротехническая, 8

ул. Радунская, 3

ул. Оноре де Бальзака, 60

ул. Оноре де Бальзака, 94

ул. Радунская, 26/1

просп. Лесной, 16

просп. Лесной, 28/41

просп. Лесной, 39

ул. Милютенко, 34

ул. Миропольская, 2

ул. Николая Закревского, 61/2

ст. м. Лесная

ст. м. Черниговская

ул. Каштановая, 7

ул. Теодора Драйзера, 4

ул. Теодора Драйзера, 21

Днепровский район

бульв. Игоря Шамо, 2/7

ул. Андрея Малышко, 4А

ул. Ивана Миколайчука, 9

ул. Миропольская, 25

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, ½

ул. Пражская, 1/35

ул. Радужная, 4

ул. Регенераторная, 5В

ул. Юрия Шумского, 1

просп. Павла Тычины, 7

просп. Соборности, 2/1

просп. Соборности, 4

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского

пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского

Оболонский район

ул. Вышгородская, 44

ул. Героев Днепра, 30

ул. Героев Днепра, 32

ул. Героев Днепра, 41

ул. Ивана Ивашкевича, 6/8А

ул. Александра Архипенко, 6А

площадь Оболонская, 6 (локация №1)

площадь Оболонская, 6 (локация №2)

просп. Владимира Ивасюка, 27 (просп. Героев Сталинграда, 27)

просп. Владимира Ивасюка, 46 (просп. Героев Сталинграда, 46)

просп. Минский, 2

просп. Оболонский, 1Б

просп. Оболонский, 52

ул. Днепроводская, 1

площадь Петропавловская, 2

ул. Городская, 2 (Пуща Водица)

ул. Ивана Ивашкевича, 5

ул. Автозаводская, 99/4

ул. Юрия Кондратюка, 2

просп. Маршала Рокоссовского, ¾.

Печерский район

бульв. Дружбы Народов, 25

бульв. Дружбы Народов, 30/1

ул. Большая Васильковская, 107

Подольский район

ул. Верхний Вал, 16 (локация №1)

ул. Верхний Вал, 16 (локация №2)

ул. Верхний Вал, 16 (локация №3)

ул. Вышгородская, 21/6

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")

ул. Ивана Выговского, 18

ул. Светлицкого, 30/20

просп. Василия Порика, 2

просп. Василия Порика, 5

ул. Натальи Ужвий, 12

просп. Правды, 45

просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент")

просп. Правды, 66 (локация №1)

просп. Правды, 66 (локация №2)

просп. Свободы, 2

просп. Георгия Гонгадзе, 20

ул. Кирилловская, 122

просп. Правды, 47

просп. Правды, 12-А (возле магазина АТБ)

ул. Светлицкого,23

ул. Тираспольская, 49

ул. Межигорская – угол ул. Верхний Вал

ул. Сергея Данченко, 1

просп. Василия Порика, 13

просп. Свободы, 28

Святошинский район

бульв. Кольцова, 13

ул. Зодчих, 46

ул. Зодчих, 58/2

ул. Зодчих, 62

ул. Ирпенская, 76-80

ул. Семьи Стешенко, 7

Соломенский район

ул. Митрополита Василия Липковского, 3

бульв. Чоколовский, 20

бульв. Чоколовский, 19-21

просп. Воздухофлотский, 18/2

ул. Соломенская, 39

Шевченковский район

ул. Даниила Щербаковского, 56

угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева

ул. Парково-Сырецкая, 10

В Киеве заработали ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев (t.me/KyivCityOfficial)

Каков штраф за незаконную торговлю

С сегодняшнего дня в столице ужесточен контроль законности продажи хвойных деревьев.

Если инспекторы по благоустройству обнаружат незаконную торговлю, то вносят предписание и составят админпротокол на нарушителей. Сумма штрафа за нарушение Правил благоустройства Киева по ст. 152 КУоАП составляет от 340 до 1700 грн

Также в Киеве продолжается кампания по сохранению хвойных растений в предновогодний период. За каждое незаконно срубленное дерево правонарушителю придется заплатить штраф в зависимости от размера дерева:

в лесах - от 599 до 2 709 грн;

в пределах города и других населенных пунктов - от 1152 до 1852 грн;

в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 908 до 4 132 грн.

В Киеве заработали ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев (t.me/KyivCityOfficial)