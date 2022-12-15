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В Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купить

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Киев, Четверг 15 декабря 2022 16:55
В Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купить В Киеве открыли новогодние ярмарки по продаже хвойных деревьев (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве заработали сезонные ярмарки, на которых можно приобрести хвойные деревья к новогодним праздникам. В частности, ярмарки будут открываться постепенно и будут работать до 31 декабря.

Об этом сообщили на странице Киевского городского совета в Telegram.

Какие цены

По данным Департамента промышленности и развития предпринимательства, ориентировочная цена на хвойные деревья составит:

  • Сосна (происхождение Украина) - от 150 гривен за погонный метр;
  • Елка (происхождение Украина) - от 200 гривен за погонный метр.

Деревья привезут из лесных хозяйств Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Все натуральные елки должны быть чипированы или иметь бирку (самоклейную этикетку) со всей информацией о происхождении хвойного дерева.

Где можно купить елку

В целом ярмарок будет 122, в каждом районе столицы.

Голосеевский район

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
  • ул. Самойла Кошки, 5 (ул. Конева, 5)
  • ул. Степана Рудницкого, 6А (Академика Уильямса, 6А)
  • ул. Изюмская, 1
  • ул. ул. Васильковская, 11/11
  • Васильковская, 8
  • пров. Руслана Лужевского, 1
  • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2)
  • ул. Метрологическая, 19
  • ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания")

Дарницкий район

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16
  • ул. Архитектора Вербицкого, 28А30
  • ул. Бориса Гмыри, 1
  • ул. Бориса Гмыри, 8
  • ул. Братства Тарасовцев, 9 (ул. Декабристов, 9)
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1
  • ул. Елизаветы Чавдар, 2
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13
  • ул. Здолбуновская, 2
  • ул. Михаила Драгоманова, 1
  • ул. Михаила Драгоманова, 14
  • ул. Елены Пчелки, 2
  • ул. Александра Мишуги, 2
  • ул. Александра Мишуги, 4
  • ул. Михаила Гришко, 8
  • ул. Срибнокильская, 5
  • ул. Срибнокильская, 5Б
  • ул. Срибнокильская, 13
  • ул. Ялтинская, 5А
  • ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко на просп. Бажана – метро Позняки)
  • Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
  • просп. Петра Григоренко, 9
  • просп. Петра Григоренко, 26
  • просп. Петра Григоренко, 32Д
  • просп. Петра Григоренко, 43
  • Харьковское шоссе, 49
  • Харьковское шоссе, 57
  • Харьковское шоссе, 144
  • ул. Княжеский Затон, 10
  • ул. Тростянецкая, 4/2
  • ул. Анны Ахматовой, 49

Деснянский район

  • ул. Теодора Драйзера, 2
  • ул. Теодора Драйзера, 8
  • просп. Червоной Калины, 2 (просп. Владимира Маяковского, 2)
  • просп. Червоной Калины, 6 (просп. Владимира Маяковского, 6)
  • просп. Червоной Калины, 15 (просп. Владимира Маяковского, 15)
  • просп. Червоной Калины, 26 (просп. Владимира Маяковского, 26)
  • просп. Червоной Калины, 40 (просп. Владимира Маяковского, 40)
  • просп. Червоной Калины, 44 (просп. Владимира Маяковского, 44)
  • просп. Червоной Калины, 42 (просп. Владимира Маяковского, 42
  • просп. Червоной Калины, 60/10 (просп. Владимира Маяковского, 60/10)
  • просп. Червоной Калины, 75/2 (просп. Владимира Маяковского, 75/2)
  • просп. Червоной Калины, 97 (просп. Владимира Маяковского, 97)
  • ул. Шолом Алейхема, 17
  • ул. Шолом Алейхема, 10А
  • ул. Миропольская, 2
  • ул. Милославская, 10А
  • ул. Электротехническая, 2
  • ул. Электротехническая, 4
  • ул. Электротехническая, 6
  • ул. Электротехническая, 8
  • ул. Радунская, 3
  • ул. Оноре де Бальзака, 60
  • ул. Оноре де Бальзака, 94
  • ул. Радунская, 26/1
  • просп. Лесной, 16
  • просп. Лесной, 28/41
  • просп. Лесной, 39
  • ул. Милютенко, 34
  • ул. Миропольская, 2
  • ул. Николая Закревского, 61/2
  • ст. м. Лесная
  • ст. м. Черниговская
  • ул. Каштановая, 7
  • ул. Теодора Драйзера, 4
  • ул. Теодора Драйзера, 21

Днепровский район

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7
  • ул. Андрея Малышко, 4А
  • ул. Ивана Миколайчука, 9
  • ул. Миропольская, 25
  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого, ½
  • ул. Пражская, 1/35
  • ул. Радужная, 4
  • ул. Регенераторная, 5В
  • ул. Юрия Шумского, 1
  • просп. Павла Тычины, 7
  • просп. Соборности, 2/1
  • просп. Соборности, 4
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского

Оболонский район

  • ул. Вышгородская, 44
  • ул. Героев Днепра, 30
  • ул. Героев Днепра, 32
  • ул. Героев Днепра, 41
  • ул. Ивана Ивашкевича, 6/8А
  • ул. Александра Архипенко, 6А
  • площадь Оболонская, 6 (локация №1)
  • площадь Оболонская, 6 (локация №2)
  • просп. Владимира Ивасюка, 27 (просп. Героев Сталинграда, 27)
  • просп. Владимира Ивасюка, 46 (просп. Героев Сталинграда, 46)
  • просп. Минский, 2
  • просп. Оболонский, 1Б
  • просп. Оболонский, 52
  • ул. Днепроводская, 1
  • площадь Петропавловская, 2
  • ул. Городская, 2 (Пуща Водица)
  • ул. Ивана Ивашкевича, 5
  • ул. Автозаводская, 99/4
  • ул. Юрия Кондратюка, 2
  • просп. Маршала Рокоссовского, ¾.

Печерский район

  • бульв. Дружбы Народов, 25
  • бульв. Дружбы Народов, 30/1
  • ул. Большая Васильковская, 107

Подольский район

  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №1)
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №2)
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №3)
  • ул. Вышгородская, 21/6
  • ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")
  • ул. Ивана Выговского, 18
  • ул. Светлицкого, 30/20
  • просп. Василия Порика, 2
  • просп. Василия Порика, 5
  • ул. Натальи Ужвий, 12
  • просп. Правды, 45
  • просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент")
  • просп. Правды, 66 (локация №1)
  • просп. Правды, 66 (локация №2)
  • просп. Свободы, 2
  • просп. Георгия Гонгадзе, 20
  • ул. Кирилловская, 122
  • просп. Правды, 47
  • просп. Правды, 12-А (возле магазина АТБ)
  • ул. Светлицкого,23
  • ул. Тираспольская, 49
  • ул. Межигорская – угол ул. Верхний Вал
  • ул. Сергея Данченко, 1
  • просп. Василия Порика, 13
  • просп. Свободы, 28

Святошинский район

  • бульв. Кольцова, 13
  • ул. Зодчих, 46
  • ул. Зодчих, 58/2
  • ул. Зодчих, 62
  • ул. Ирпенская, 76-80
  • ул. Семьи Стешенко, 7

Соломенский район

  • ул. Митрополита Василия Липковского, 3
  • бульв. Чоколовский, 20
  • бульв. Чоколовский, 19-21
  • просп. Воздухофлотский, 18/2
  • ул. Соломенская, 39

Шевченковский район

  • ул. Даниила Щербаковского, 56
  • угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева
  • ул. Парково-Сырецкая, 10

В Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купитьВ Киеве заработали ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев (t.me/KyivCityOfficial)

Каков штраф за незаконную торговлю

С сегодняшнего дня в столице ужесточен контроль законности продажи хвойных деревьев.

Если инспекторы по благоустройству обнаружат незаконную торговлю, то вносят предписание и составят админпротокол на нарушителей. Сумма штрафа за нарушение Правил благоустройства Киева по ст. 152 КУоАП составляет от 340 до 1700 грн

Также в Киеве продолжается кампания по сохранению хвойных растений в предновогодний период. За каждое незаконно срубленное дерево правонарушителю придется заплатить штраф в зависимости от размера дерева:

  • в лесах - от 599 до 2 709 грн;
  • в пределах города и других населенных пунктов - от 1152 до 1852 грн;
  • в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 908 до 4 132 грн.

В Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купитьВ Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купитьВ Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купитьВ Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купитьВ Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купитьВ Киеве заработали ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев (t.me/KyivCityOfficial)

Раньше мы рассказывали, когда откроют елку в Киеве.

Также мы писали, искусственную или живую елку поставить дома.

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