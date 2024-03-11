В Киеве высохло известное озеро, которое когда-то было полноводным (фото)

В Киеве на Виноградаре почти высохло озеро Синее, окруженное красивыми соснами и бывшее любимым местом отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фотографии Святослава Шеремета в Facebook.

Что произошло с озером

По словам мужчины, сейчас озеро очень смело и производит некрасивое впечатление.

"Я когда-то жил на Венике и помню Синее озеро полноводным, прекрасным, во всей динамике активной жизни - с загорающими отдыхающими, бегающими в бадминтон, устраивающими пикники, играющими с детьми, - вокруг озера на холмах и между зеленью. Сейчас озеро обмелело и производит удручающее впечатление. Людей по старой привычке вокруг много, но озеро точно уже не то", - написал он.

В Киеве высохло озеро Синее (фото: Святослав Шеремет)

Местные жители собираются на пикет

Местные жители уже готовятся к пикетированию КГГА с целью ускорения финансирования очистки источников, питающих водоем.

В последнее время местные жители готовятся к проведению пикетирования КГГА с требованием выделения финансов на очистку озера и последующее объявление нового тендера.

Объявление о проведении акции появилось в соцсетях от киевлянки Светланы Исаевой, которая указала, что озеро должно питаться естественным путем из-за очищения источников на дне, с каждым днем ситуация становится все более критической.

Через несколько дней собрались десятки неравнодушных, которые откликнулись в комментариях и готовы присоединиться к пикету у здания горсовета.

Отметим, что результаты исследований свидетельствуют, что причины его обмеления носят природный характер, связанный с жаркими летними месяцами, а также влияние застройки на эту территорию. В течение 4-5 лет прежнее полноводное озеро совершенно высохло.