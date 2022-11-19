В Киеве полностью возобновляет работу ТРЦ Ocean Plaza: известна официальная дата

В Киеве снова откроет свои двери один из крупнейших ТРЦ Ocean Plaza. Он был закрыт с начала полноценного вторжения в Россию в Украину.

Об этом сообщили на официальной странице ТРЦ в Facebook .

Когда откроется

Так, 22 ноября ТРЦ Ocean Plaza официально возобновляет свою работу после девяти месяцев простоя.

"Ваши любимые магазины, фудкорт, рестораны и кинотеатр возвращаются к работе", - говорится в сообщении.

График работы ТРЦ будет следующим:

торговая галерея - будет работать с 10:00 до 21:00;

гипермаркет Auchan - с 08:30 до 21:00;

кинотеатр Cinema Citi - с 10:00 до 21:00.

В частности, полный список магазинов, которые будут работать, будет известен впоследствии.

Следует отметить, что во время воздушной тревоги ТРЦ не работает. Ближайшее укрытие находится на станции метро "Лыбидская".

Напомним, ранее сообщалось, что торговый центр откроется в октябре, но возобновление работы так и не произошло.

В компании уверяют, что две трети общей прибыли ТРЦ будет получать непосредственно государство Украины. В целом с возобновлением работы ТРЦ будет обеспечено работой около 3000 работников.