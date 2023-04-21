В Киеве врачи удалили раковую опухоль внутри глаза 6-летнего мальчика (фото)
В Киеве врачи провели операцию по удалению злокачественной раковой опухоли внутри глаза 6-летнего мальчика Кирилла из Мариуполя, который страдал от редчайшего заболевания - ретинобластомы.
Об этом передали Национальной детской специализированной больнице Минздрава Украины "Охматдет" в Facebook.
Медики отметили, что в Украине ежегодно такой диагноз ставят 25-30 детям.
"Ретинобластому крайне редко выявляют в позднем возрасте. В настоящее время в мире существует всего до 100 случаев, когда болезнь зафиксировали у пациентов старше 3 лет", - говорится в публикации.
У Кирилла опухоль росла в зоне пересечения многих сосудов и приближалась к диску зрительного нерва. Так, существовал риск, что она может выйти за пределы глаза. Ребенку требовалось специфическое комплексное лечение.
Этим занялись врачи отделения детской офтальмологии и микрохирургии глаза "Охматдета" вместе со специалистами Института нейрохирургии Институт нейрохирургии А.П.Ромоданова.
Маленькому пациенту провели интератрериальную химиотерапию, что есть вводили лекарство бескровно через бедренную артерию непосредственно в глаз.
"Такая методика менее инвазивна и токсична для пациента, чем системная химиотерапия, благодаря которой возможно проводить лечение локально и эффективно, с минимальным количеством вмешательств", - поясняют в медучреждении.
В НДСЛ "Охматдет" удалили раковую опухоль внутри глаза 6-летнего пациента (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
Благодаря такому методу терапии мальчик успешно прошел два блока лечения и избавился от онкологии.
"Врачи Охматдета сохранили глаз, но зрение, к сожалению, спасти не удалось", - рассказали медики.
В медицинском учреждении также сообщили, что Кирилл был в ремиссии уже полгода, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, и Мариуполь был оккупирован.
Семья смогла эвакуироваться и выехать в Польшу. Там ребенок нуждался в постоянном наблюдении, ведь онкология могла рецидивировать в любой момент. Перед родными Кирилла встал выбор - или искать специалистов в Европе, или ехать в Киев.
Мама мальчика Юлия рассказала, что за границей они обратились за консультацией к местному офтальмологу и убедились, что лечиться лучше в Украине.
У мальчика была злокачественная опухоль глаза (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
В столичную клинику Кирилл вернулся в мае, и у него уже были осложнения из-за длительной паузы в лечении: опустилось веко и скосило глаз. Помогла необходимая пластика, которую сделали врачи.
"Из-за вынужденной эвакуации из страны дети возвращаются к лечению уже в тяжелом состоянии. Рак не ждет, пока закончится война, об этом стоит помнить", - отмечает детский офтальмолог отделения детской офтальмологии и микрохирургии "Охматдета" Леся Лисица.
В настоящее время Кирилл живет и учится в Польше, а в киевскую клинику приезжает периодически, чтобы контролировать основное заболевание и проходить плановые осмотры.
Маленькому Кириллу врачи "Охматдета" удалили ретинобластому (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
Напомним, ранее мы писали, что львовские врачи помогли 5-летнему мальчику побороть острую лейкемию.
А также сообщали перед этим, что хирурги спасли 2,5-летнего мальчика Марка с крупной нетипичной опухолью.