В Киеве врачи удалили раковую опухоль внутри глаза 6-летнего мальчика (фото)

В Киеве врачи провели операцию по удалению злокачественной раковой опухоли внутри глаза 6-летнего мальчика Кирилла из Мариуполя, который страдал от редчайшего заболевания - ретинобластомы.

Об этом передали Национальной детской специализированной больнице Минздрава Украины "Охматдет" в Facebook .

Медики отметили, что в Украине ежегодно такой диагноз ставят 25-30 детям.

"Ретинобластому крайне редко выявляют в позднем возрасте. В настоящее время в мире существует всего до 100 случаев, когда болезнь зафиксировали у пациентов старше 3 лет", - говорится в публикации.

У Кирилла опухоль росла в зоне пересечения многих сосудов и приближалась к диску зрительного нерва. Так, существовал риск, что она может выйти за пределы глаза. Ребенку требовалось специфическое комплексное лечение.

Этим занялись врачи отделения детской офтальмологии и микрохирургии глаза "Охматдета" вместе со специалистами Института нейрохирургии Институт нейрохирургии А.П.Ромоданова.

Маленькому пациенту провели интератрериальную химиотерапию, что есть вводили лекарство бескровно через бедренную артерию непосредственно в глаз.

"Такая методика менее инвазивна и токсична для пациента, чем системная химиотерапия, благодаря которой возможно проводить лечение локально и эффективно, с минимальным количеством вмешательств", - поясняют в медучреждении.

В НДСЛ "Охматдет" удалили раковую опухоль внутри глаза 6-летнего пациента (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Благодаря такому методу терапии мальчик успешно прошел два блока лечения и избавился от онкологии.

"Врачи Охматдета сохранили глаз, но зрение, к сожалению, спасти не удалось", - рассказали медики.

В медицинском учреждении также сообщили, что Кирилл был в ремиссии уже полгода, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, и Мариуполь был оккупирован.

Семья смогла эвакуироваться и выехать в Польшу. Там ребенок нуждался в постоянном наблюдении, ведь онкология могла рецидивировать в любой момент. Перед родными Кирилла встал выбор - или искать специалистов в Европе, или ехать в Киев.

Мама мальчика Юлия рассказала, что за границей они обратились за консультацией к местному офтальмологу и убедились, что лечиться лучше в Украине.

У мальчика была злокачественная опухоль глаза (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В столичную клинику Кирилл вернулся в мае, и у него уже были осложнения из-за длительной паузы в лечении: опустилось веко и скосило глаз. Помогла необходимая пластика, которую сделали врачи.

"Из-за вынужденной эвакуации из страны дети возвращаются к лечению уже в тяжелом состоянии. Рак не ждет, пока закончится война, об этом стоит помнить", - отмечает детский офтальмолог отделения детской офтальмологии и микрохирургии "Охматдета" Леся Лисица.

В настоящее время Кирилл живет и учится в Польше, а в киевскую клинику приезжает периодически, чтобы контролировать основное заболевание и проходить плановые осмотры.

Маленькому Кириллу врачи "Охматдета" удалили ретинобластому (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)