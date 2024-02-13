В Киеве в кишечнике ребенка обнаружили 20 магнитов, которые были соединены между собой (фото)

В Киеве спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов. Ребенок жаловался на острую боль в животе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fcaebook-страницу больницы " Охматдет ".

Как обнаружили магниты

В больницу обратились родители ребенка, жалующегося на боль в животе. После сбора анамнеза и осмотра специалисты отделения экстренной медицинской помощи направили мальчика на инструментальное обследование.

Уже на первом рентген-снимке специалисты увидели наличие в пищеварительном канале группы посторонних тел, в которых опознали магнитный конструктор.

20 магнитов находились в разных частях желудочно-кишечного тракта, однако были соединены между собой.

Врачи решили провести безотлагательное оперативное вмешательство, ведь каждый час ожидания мог ухудшить состояние пациента.

Отличие магнитов от других посторонних тел, которые могут проглотить дети, заключается в их привлечении друг к другу и ущемлении тканей. В результате возникают зоны некроза (омертвения), перфорации полых органов и желудочно-кишечные непроходимости.

Спасение ребенка

Специалисты отделения эндоскопии провели исследование слизистых пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагогастродуоденоскопия) и оценили состояние верхних отделов пищеварительного тракта.

Они обнаружили проглоченные объекты, которые были сцеплены между собой. Медикам удалось захватить первый магнит и вытащить его вместе с цепочкой из 18 элементов конструктора.

Однако один магнит остался и специалисты не могли удалить его эндоскопически. После этого хирурги выполнили лапаротомию.

"У ребенка было обнаружено 5 перфоративных отверстий и последний элемент конструктора. Все отверстия были закрыты, а магнит удалено", - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок проходит послеоперационный курс лечения и реабилитации.

Врачи отметили, что последствия проглатывания посторонних тел бывают ужасающими даже после их удаления. Маленькие пациенты могут сильно ухудшить качество своей жизни.

Родителей призывают быть осторожными и внимательными ко всем предметам и игрушкам, которые могут попасть в организм ребенка.

Это важно для сохранения их жизни и здоровья. Если же ребенок уже что-то проглотил, то не пытайтесь достать предмет самостоятельно, не вызывайте у ребенка рвоту и не кормите его.

Важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Киеве спасли мальчика, проглотившего 20 магнитов (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)