У Києві жорстоко вбили активіста з ДЦП: безвинна людина з нелегкою долею (фото)

У Києві загинув відомий активіст Олександр Карасьов - тіло молодого чоловіка виявили з множинними ножовими пораненнями.

Про вбивство активіста з Дніпра у столиці 18 вересня розповів у своєму Facebook Ігор Волвач з дніпровського ГО "Інвалідів та Воїнів АТО".

Наголошується, що деталі трагедії нині невідомі.

"Не віриться... Як? Світла, добра людина... Сашко, Спочивай з миром", - написав він.

В коментарях до посту Волвач розповів, що активіста зарізали.

Карасьов страждав від ДЦП (Дитячий церебральний параліч), однак молодий чоловік мав активну життєву позицію. Хлопець переїхав з рідного Дніпра до Києва, де навчався та працював.

Зовсім недавно Олександр зізнався у своєму Facebook, що мріє знятися у фільмах про інклюзивних людей.

"Адже, я один з тих, котрий кинув виклик життю, і не чекаючи на завтра, вже сьогодні в активному пошуку найкращого, і це світле для людей з інвалідністю буду втілювати найближчим часом", - йдеться в публікації, датованій 13 вересня.

Олександр Карасьов (фото: facebook.com/OleksanderKarasev)

Користувачі мережі шоковані вбивством і згадують Карасьова як життєрадісну і добру людини, яка ніколи нікому не зробила нічого поганого.

Людина - фейерверк, все на позитивних емоціях, з вірою в людей та краще життя

Дуже шкода. Він був таким світлим, добрим людиною.

Жах. Просто жах. Неможливо усвідомити.

Кому могла заважати ця безвинна людина з нелегкою долею?

Аж не віриться, Саша був доброю і невинною людиною, як взагалі на нього руку, можна було підняти? А так жорстоко вбити... немає слів...

Ех... Сашко, Сашко... потрібно було жити тим що є (це і є подяка за те що є) а не гнатися за красивим життям. На жаль... тепер ти будеш жити лише у пам'яті друзів. Шкода.

Аж мурашки по шкірі... слів бракує... нехай спочиває з миром

Олександр Карасьов (фото: facebook.com/OleksanderKarasev)

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Миколаєві помер ветеран АТО, який сперечався із Зеленським у Золотому.

Нагадаємо, раніше нардеп розповів, за що побили Балуха та наголосив, що тільки одна версія.