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У Києві жінка зробила щеплення від COVID-19: через 3 дні її паралізувало

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 10:36
У Києві жінка зробила щеплення від COVID-19: через 3 дні її паралізувало Фото: у Києві у жінки виникли проблеми зі здоров'ям після щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

У Києві 53-річна жінка зробила щеплення і на третій день її паралізувало. Поки точно не відомо, чи була вакцинація причиною мієліту (запалення спинного мозку), це встановить спеціальна комісія.

Про це повідомляє ТСН.

Відзначається, що на другий день після вакцинації у мешканки столиці піднялася температура, а на третій день нижню частину тіла паралізувало.

Лікарі діагностували киянці мієліт - запалення спинного мозку. Це захворювання провокує Інфекція, проте ні в крові, ні в лімфі інфекції не знайшли.

"Я не виключаю зв'язку з вакцинацією лише на тій умові, що були виключені інші інфекційні агенти", — розповів завідувач відділу нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко.

Відзначається, що авторитетних медичних журналах були публікації, де вчені розглядали випадки поперечного мієліту після вакцинації. На основі них лікар і зробив такі припущення. Таких випадків не більше сотні на мільйони людей і вони ще не до кінця вивчені.

В Україні такі важкі випадки вивчає спеціальна комісія, як і в усьому світі. Після цього вона дає спеціальний висновок. Якщо щеплення викликало такі наслідки - людині буде виплачена грошова компенсація.

Як ми раніше писали, в Україні вакцинували ще майже 20 тисяч осіб, але жодного другою дозою.

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