У Києві жінка зробила щеплення від COVID-19: через 3 дні її паралізувало

У Києві 53-річна жінка зробила щеплення і на третій день її паралізувало. Поки точно не відомо, чи була вакцинація причиною мієліту (запалення спинного мозку), це встановить спеціальна комісія.

Відзначається, що на другий день після вакцинації у мешканки столиці піднялася температура, а на третій день нижню частину тіла паралізувало.

Лікарі діагностували киянці мієліт - запалення спинного мозку. Це захворювання провокує Інфекція, проте ні в крові, ні в лімфі інфекції не знайшли.

"Я не виключаю зв'язку з вакцинацією лише на тій умові, що були виключені інші інфекційні агенти", — розповів завідувач відділу нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко.

Відзначається, що авторитетних медичних журналах були публікації, де вчені розглядали випадки поперечного мієліту після вакцинації. На основі них лікар і зробив такі припущення. Таких випадків не більше сотні на мільйони людей і вони ще не до кінця вивчені.

В Україні такі важкі випадки вивчає спеціальна комісія, як і в усьому світі. Після цього вона дає спеціальний висновок. Якщо щеплення викликало такі наслідки - людині буде виплачена грошова компенсація.