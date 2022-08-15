У Києві військовий співає дифірамби Путіну і слізно просить припинити "братовбивчий конфлікт" (відео)
У Києві нібито військовий ЗСУ Олександр Піденко заявляє, що знає, як зупинити "братовбивчий конфлікт". А ще він з глибокою повагою ставиться до Путіна, Кадирова та інших українофобів.
Відео в мережі запостив український військовий Анатолій Штефан Штірліц.
В чому суть скандалу
На кадрах чоловік у військовій формі просить Володимира Зеленського дати йому особисто наказ відправитися в Москву до Путіна і домовитися про примирення і зупинення війни.
Також, він не буде проти "заїхати на чай" до Лукашенка, а також - до Кадирова "на поборотися".
"Я ставлю на кон все, що у мене є. Я російськомовний, російськомислячий громадянин України... Я люблю народ України, я люблю народ Росії. Я готовий за вас життя віддати", - каже ця людина.
Він назвав себе Олександром Сергійовичем Піденком, і він хоче "вигнати зло їх нашого серця", і врегулювати "конфлікт двох братніх народів".
Піденко заявив, що готовий йти в Кремль пішки, щоб домовитися.
Далі він почав плакати і читати молитву "Отче наш"...
Що відомо про Піденка?
В його соцмережах написано, що він відеооператор, а ще він - сім'янин. Судячи з фото і відео... з дружиною і двома маленькими дітьми.
Фото: Олександр Піденко з сім'єю (facebook.com/alexandr.pidenko)
Скріншот: facebook.com/alexandr.pidenko
На сторінці Піденка багато фото, на яких він у військовій формі.
Фото: Олександр Піденко (facebook.com/alexandr.pidenko)
Раніше ми писали, що в Італії шукають росіянина, який ображав українців і зганьбився.
Також повідомлялося, що російська блогерка переслідувала українок, запитуючи "Чий Херсон".