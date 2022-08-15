ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве военный поет дифирамбы Путину и слезно просит прекратить "братоубийственный конфликт" (видео)

Новина українською →
Киев, Понедельник 15 августа 2022 16:31
В Киеве военный поет дифирамбы Путину и слезно просит прекратить "братоубийственный конфликт" (видео) Фото: В Киеве Александр Пиденко записал видео про Путина
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве якобы военный ВСУ Александр Пиденко заявляет, что знает, как остановить "братоубийственный конфликт". А еще он с глубоким уважением относится к Путину, Кадырову и другим украинофобам.

Видео в сети запостил украинский военный Анатолий Штефан Штирлиц.

В чем суть скандала

На кадрах человек в военной форме просит Владимира Зеленского дать ему лично приказ отправиться в Москву к Путину и договориться о примирении и остановке войны.

Также, он не будет против "заехать на чай" к Лукашенко, а также - к Кадырову "на побороться".

"Я ставлю на кон все, что у меня есть. Я русскоговорящий, русскомыслящий гражданин Украины... Я люблю народ Украины, я люблю народ России. Я готов за вас жизнь отдать", - говорит этот человек.

Он назвал себя Александром Сергеевичем Пиденко, и он хочет "выгнать зло их нашего сердца", и урегулировать "конфликт двух братских народов".

Пиденко заявил, что готов идти в Кремль пешком, чтобы договориться.

Далее он начал плакать и читать молитву "Отче наш"...

Что известно о Пиденко?

В его соцсетях написано, что он видеооператор, а еще он - семьянин. Судя по фото и видео... с женой и двумя маленькими детьми.

В Киеве военный поет дифирамбы Путину и слезно просит прекратить &quot;братоубийственный конфликт&quot; (видео)

Фото: Александр Пиденко с семьей (facebook.com/alexandr.pidenko)

В Киеве военный поет дифирамбы Путину и слезно просит прекратить &quot;братоубийственный конфликт&quot; (видео)Скриншот: facebook.com/alexandr.pidenko

На странице Пиденко много фото, на которых он в военной форме.

В Киеве военный поет дифирамбы Путину и слезно просит прекратить &quot;братоубийственный конфликт&quot; (видео)В Киеве военный поет дифирамбы Путину и слезно просит прекратить &quot;братоубийственный конфликт&quot; (видео)В Киеве военный поет дифирамбы Путину и слезно просит прекратить &quot;братоубийственный конфликт&quot; (видео)

Фото: Александр Пиденко (facebook.com/alexandr.pidenko)

Ранее мы писали, что в Италии ищут россиянина, который оскорблял украинцев и опозорился.

Также сообщалось, что российская блогерша преследовала украинок, спрашивая "Чей Херсон".

Читайте РБК-Украина в Google News
скандал
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь