В Киеве военный поет дифирамбы Путину и слезно просит прекратить "братоубийственный конфликт" (видео)
В Киеве якобы военный ВСУ Александр Пиденко заявляет, что знает, как остановить "братоубийственный конфликт". А еще он с глубоким уважением относится к Путину, Кадырову и другим украинофобам.
Видео в сети запостил украинский военный Анатолий Штефан Штирлиц.
В чем суть скандала
На кадрах человек в военной форме просит Владимира Зеленского дать ему лично приказ отправиться в Москву к Путину и договориться о примирении и остановке войны.
Также, он не будет против "заехать на чай" к Лукашенко, а также - к Кадырову "на побороться".
"Я ставлю на кон все, что у меня есть. Я русскоговорящий, русскомыслящий гражданин Украины... Я люблю народ Украины, я люблю народ России. Я готов за вас жизнь отдать", - говорит этот человек.
Он назвал себя Александром Сергеевичем Пиденко, и он хочет "выгнать зло их нашего сердца", и урегулировать "конфликт двух братских народов".
Пиденко заявил, что готов идти в Кремль пешком, чтобы договориться.
Далее он начал плакать и читать молитву "Отче наш"...
Что известно о Пиденко?
В его соцсетях написано, что он видеооператор, а еще он - семьянин. Судя по фото и видео... с женой и двумя маленькими детьми.
Фото: Александр Пиденко с семьей (facebook.com/alexandr.pidenko)
Скриншот: facebook.com/alexandr.pidenko
На странице Пиденко много фото, на которых он в военной форме.
Фото: Александр Пиденко (facebook.com/alexandr.pidenko)
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