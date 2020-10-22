У Києві помер поет і журналіст: рідні кидалися на медиків та погрожували підірвати будинок

У Києві помер поет Юрій Тітов (Колаж РБК-Україна)

Рідні Юрія Тітова кидалися на поліцію і не давали відвезти тіло на експертизу

У Києві помер поет і журналіст Юрій Тітов. Рідні влаштували грандіозний скандал і відмовлялися віддати тіло медикам. Мама загиблого погрожувала підірвати весь будинок.

Трагедія сталася на вулиці Автозаводській в одній з квартир багатоповерхового будинку. Юрій Миколайович Тітов помер у своєму будинку, і лікарі стверджують, що причиною смерті став коронавірус. Деталі повідомили на сторінці "Київ Оперативний".

Однак рідні категорично заперечували висновок лікарів і відмовлялися передати їм тіло загиблого. Мати Юрія Тітова почала погрожувати самоспаленням і попередила, що підірве весь будинок. Батько кидався на поліцію і навіть встиг нанести тілесні ушкодження. Як розповіли сусіди, конфлікт з поліцією і медиками тривав з 10 годин ранку до пізнього вечора.

Після погроз підірвати весь багатоквартирний будинок, поліція разом зі співробітниками ДСНС розкрили квартиру і проникли всередину. Батько накинувся на поліцейського і його затримали. Мати Юрія Тітова передали медикам і їй вкололи заспокійливе.

Як розповів сусід Тітових, тіло загиблого вивезли тільки близько 8 вечора і на всяк випадок подали заяву в Київгаз про перекриття газу в будинку.

"У Юрія діагностували незрозумілу хворобу 18 числа, забрали на швидкій до лікарні, діагностували двосторонню пневмонію і підвищену температуру. Його мати від перебування під наглядом лікарів відмовилася, внаслідок чого його привезли додому, де він сьогодні вночі помер. Весь ранок приїжджали швидка одна за одною, то констатували смерть, то чи хотіли госпіталізувати, ніхто не знає. Близько 10 ранку приїхали поліцейські, оформляти смерть і викликати коронера. Мати заперечувала увесь час його смерть (або говорять, що не хотіла віддавати тіло). За протоколом з ковідом (встановленим або ні) повинні були забрати тіло на експертизу. Мати з батьком відмовилися і забарикадувалися у квартирі з погрозами самогубства або підпалу, вибуху газу. Тіло вивезли коронери приблизно о 20:00", - написав Олексій Мельник.

Юрій Титов народився 12 вересня 1980 року в Києві. Закінчив міжнародний університет розвитку людини "Україна" за спеціальністю "Журналістика, видавнича справа та редагування". Автор кількох збірок поезій і дитячих книг. Має безліч премій і нагород. Був членом Спілки журналістів та Національної спілки письменників України. За деякими даними у Титова був важкий діагноз – церебральний параліч.

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