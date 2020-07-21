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У Києві на вулиці вивели автоматників: у поліції зробили заяву

Київ, Вівторок 21 липня 2020 21:20
У Києві на вулиці вивели автоматників: у поліції зробили заяву
Поліція в Києві посилила заходи безпеки (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві поліція посилила заходи безпеки додатковими нарядами

У Києві на вулиці вивели додаткові наряди поліції та військовослужбовців Нацгвардії. У "копів" крім спецзасобів також є на озброєнні автомати.

Як пояснили столичні правоохоронці, 21 липня були посилені заходи безпеки на вулицях міста. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначається, що під посиленим наглядом силовиків будуть знаходитися також місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв'язки, станції метрополітену тощо.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко закликав жителів столиці у випадку виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета терміново повідомити про знахідку правоохоронцям та надати максимально докладну інформацію.

Він додав, що торкатися невстановлених предметів, розглядати чи самостійно їх розгортати категорично забороняється

"При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, не провокувати паніку. Поліція Києва звертається до киян та гостей столиці з проханням бути уважними та обережними і, у разі необхідності, негайно телефонувати на спецлінію 102", - додав Крищенко.

Також у прес-службі поліції опублікували фото і показали додаткові наряди "копів" та нацгвардійців на станціях метро і біля підземки, на автодорозі та на Майдані Незалежності.

У Києві на вулиці вивели автоматників: у поліції зробили заявуУ Києві на вулиці вивели автоматників: у поліції зробили заявуУ Києві на вулиці вивели автоматників: у поліції зробили заявуУ Києві на вулиці вивели автоматників: у поліції зробили заяву

Поліція в Києві посилила заходи безпеки та вивела додаткові наряди (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що 21 липня у Києві біля метро "Мінська" прогримів вибух - невідомий підклав 2 саморобні вибухові пристрої. Також протягом дня надходило кілька повідомлень від невідомих про мінування в різних районах столиці, в тому числі на центральному залізничному вокзалі, ТРЦ Ocean Plaza та інших об'єктах.

Нагадаємо також, що днями біля входу в метро Києва прогримів вибух, в результаті чого постраждали 4 людини.

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