У Києві таксисти зробили заяву про роботу в новорічну ніч

У Києві послуги таксі подорожчають 31 грудня. Це пов'язано з великим попитом на послугу у святкову ніч. Так, у свято поїздки злетять в ціні на 25-50%.

"Така практика в усьому світі - в новорічну ніч ціна йде дорожче, в Європі точно на 50 %. У Києві буде як завжди, в залежності від балансу попиту і пропозиції. Таксисти можуть виїхати з цінами вище на 25 %, а якщо клієнтів буде мало, то ціна зросте ще на 25%", - сказав Антонюк.

Скільки коштуватиме таксі в новорічну ніч

За прогнозами, найдешевша поїздка обійдеться пасажиру в 300 гривень. А поїздка з лівого берега в центр міста обійдеться мінімум в 600 грн.

Експерти запевняють, що на знижки у святкову ніч розраховувати не варто.

"Знижок на свята не буде, так само як і в дні підвищеного попиту. Буде тільки подорожчання цих послуг. Знижки будуть на таксі, коли буде Київ напівпорожній після Нового року, тому що не буде, кого возити", - додав Антонюк.

Як заощадити на таксі

Найпростіший і надійний спосіб економії на таксі - це не викликати його в новорічну ніч. Не забувайте, що робота метро в цей час буде продовжена на три години, ви можете скористатися цим.

Якщо ви їдете компанією - можна спробувати "скинутися" і тоді вийде дешевше.