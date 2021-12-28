ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві таксисти зробили заяву про роботу в новорічну ніч

Новость на русском →
Києва, Вівторок 28 грудня 2021 08:46
У Києві таксисти зробили заяву про роботу в новорічну ніч Фото: таксі в новорічну ніч подорожчає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві послуги таксі подорожчають 31 грудня. Це пов'язано з великим попитом на послугу у святкову ніч. Так, у свято поїздки злетять в ціні на 25-50%.

Про це заявив голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк, передає Новини.LIVE.

"Така практика в усьому світі - в новорічну ніч ціна йде дорожче, в Європі точно на 50 %. У Києві буде як завжди, в залежності від балансу попиту і пропозиції. Таксисти можуть виїхати з цінами вище на 25 %, а якщо клієнтів буде мало, то ціна зросте ще на 25%", - сказав Антонюк.

Скільки коштуватиме таксі в новорічну ніч

За прогнозами, найдешевша поїздка обійдеться пасажиру в 300 гривень. А поїздка з лівого берега в центр міста обійдеться мінімум в 600 грн.

Експерти запевняють, що на знижки у святкову ніч розраховувати не варто.

"Знижок на свята не буде, так само як і в дні підвищеного попиту. Буде тільки подорожчання цих послуг. Знижки будуть на таксі, коли буде Київ напівпорожній після Нового року, тому що не буде, кого возити", - додав Антонюк.

Як заощадити на таксі

Найпростіший і надійний спосіб економії на таксі - це не викликати його в новорічну ніч. Не забувайте, що робота метро в цей час буде продовжена на три години, ви можете скористатися цим.

Якщо ви їдете компанією - можна спробувати "скинутися" і тоді вийде дешевше.

Як ми раніше писали, у Китаї показали таксі майбутнього.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ такси
LITE
Час, стоп! Нутриціолог розсекретила головні показники старіння і дала цінну пораду
Час, стоп! Нутриціолог розсекретила головні показники старіння і дала цінну пораду