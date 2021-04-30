У Києві розбійники напали на блогерку і змусили віддати біткоіни на 38,8 млн (відео)
У Києві злочинці скоїли розбійний напад на блогерку з Ірану, погрожували їй з донькою, і змусили перерахувати на їх електронний гаманець 25 біткоінів, що становить 1,4 млн доларів або близько 38 860 000 гривень.
Про це 30 квітня передали в прес-службі Національної поліції.
Щоб замести сліди, організатор злочинної схеми-37 - річний уродженець Ірану - намагався вивезти потерпілу та її дитину до Туреччини. Але були затримані правоохоронцями в ході спецоперації. Спільниками зловмисника виявилися двоє громадян Ірану, які тривалий час проживали в Україні.
За місцями проживання трьох фігурантів провели обшуки, були вилучені речдоки.
Деталі злочину розповів начальник Департаменту міграційної поліції НПУ Сергій Пантелєєв.
Як було встановлено, лідер злочинного угруповання в Туреччині зв'язався з жінкою і розповів, що найближчим часом місцеві правоохоронці можуть затримати її та екстрадувати в Іран за активну блогерську діяльність, що суперечить нормам моралі цієї країни.
У Києві розбійники напали на блогерку з Ірану і змусили віддати біткоіни на 1,4 млн доларів (фото: npu.gov.ua)
Чоловік за 100 тисяч доларів запропонував організувати їй та її дитині перетин державного кордону з Туреччини до України, а також оформити їм відповідний міграційний статус, щоб уникнути екстрадиції.
Вже в Києві організатор злочинної схеми розмістив блогерку з дочкою в орендованій квартирі та спланував розбійний напад.
Лідеру угруповання повідомили про підозру у скоєнні двох злочинів - незаконному позбавленні волі або викраденні людини і розбійному нападі, а його двом спільникам - у скоєнні розбійного нападу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відео: поліцейські затримали розбійників-іноземців за напад на блогерку з Ірану в Києві
Раніше повідомлялося, що восени під Києвом викрали дочку телеведучої і блогерки заради викупу, але поліція затримала злочинців.
Нагадаємо, нещодавно під Одесою поліція звільнила двох греків, яких злочинці тримали в заручниках і катували кілька місяців.