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У Києві сталася НП з дитиною через велодоріжку (фото)

STYLERЖиття    18.06.2020 - 13:02
У Києві сталася НП з дитиною через велодоріжку (фото)
У Києві травмувалася дитина (колаж РБК-Україна)

У дитини численний лінійний перелом лобної кістки та інші травми

У Києві сталася надзвичайна пригода з дитиною, яка їхала по велосипедній доріжці і врізалася у ворота гаражного кооперативу. Це сталося на вулиці Туполєва. Там нещодавно відремонтували велодоріжку, але ворота звідти ніхто не прибрав. Дитина умовила батьків проїхатися по новій доріжці, через те, що вона нова і освітлюється.

Про цей випадок розповіли на сторінці "Нивки Разом" у Facebook.

"Дитина трохи поїхала вперед і влучила у ці ворота. Їх не видно ввечері, не видно, що за ними. Можна 10 разів звинуватити батьків, що не догледіли. Але! Це не поодинокий випадок і не тільки з дітьми. "Ввічливі" охоронці даного кооперативу можуть тільки мугикати щось не зрозуміле, вони не господарі, вони не вирішують, їм так сказали, і ворота далі будуть відкриті", – написав автор поста в соцмережі.

У Києві сталася НП з дитиною через велодоріжку (фото)У Києві сталася НП з дитиною через велодоріжку (фото)У Києві сталася НП з дитиною і велодоріжкою (фото: facebook.com/groups)

Це сталося увечері 5 червня, у дитини численний лінійний перелом лобної кістки та інші важкі травми.

"З воротами від гаражного кооперативу – просто біда. З самого початку ремонту на вулиці Туполєва підрядна організація, яка виконувала ремонтні роботи, зверталася до власників гаражного кооперативу з вимогою замінити конструкцію або зробити так, щоб ворота відкривалися не на вулицю, а всередину. Але вони ніяк не відреагували на звернення, у тому числі і від "Київавтодору". Більш того, автомобілісти з цього кооперативу паркуються прямо на велодоріжці і на новому тротуарі, порушуючи правила. Якщо вони не змінять ворота самостійно, то в ситуацію мають втрутитися працівники благоустрою", – розповіли в "Київавтодорі" виданню "Сегодня".

Як ми раніше повідомляли, під Одесою 13-річний хлопчик вистрілив у свого друга.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київнадзвичайний стан
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