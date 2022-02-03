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У Києві пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки: зі стелі тече вода (фото)

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 17:03
У Києві пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки: зі стелі тече вода (фото) У Києві показали шокуючий стан лікарні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У мережі з'явилися фотографії поліклініки на Нивках у Києві. Зокрема, заклад знаходиться у жахливому стані та потребує ремонту.

Відповідні знімки закладу опублікувала киянка Наталія Стависька у Facebook.

На одному фото можна побачити як підлога в закладі встелена рушниками для вбирання води. Зі стелі капає вода, тому для цього підставили тазики й відра.

До того ж стеля в медичному закладі в жовтих плямах від води та відвалюється штукатурка.

"Так хочеться ділитися приємними новинами, але. Потрапила сьогодні на четвертий поверх поліклініки (Щербаковського 70). Реально страшно", – написала жінка.

У Києві пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки: зі стелі тече вода (фото)У Києві пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки: зі стелі тече вода (фото)У Києві пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки: зі стелі тече вода (фото)У Києві поліклініка шокувала жахливими умовами (facebook.com/ Нивки разом)

У коментарях користувачі пишуть, що дах почав протікати, після того, як встановили антену.

  • Я був на 2 поверху, робив бустерну, поки все нормально, залиття не спостерігали;
  • Медики кажуть, що текти початок після установки на даху антени;
  • В минулий вівторок, було теж саме;
  • І це вже не перший рік тече;
  • Оті миски стоять з осені;
  • Зато плитку поклали біля центрального входу;
  • Далеко від центру, а то б давно вже відремонтували та здали в оренду своїм фірмам, як на Богдана Хмельницького.

Раніше ми повідомляли, що під Львовом чоловік ледь не стік кров'ю на порозі лікарні.

Також ми писали, що у Харкові п'яний пацієнт напав на бригаду швидкої допомоги.

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