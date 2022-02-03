У Києві пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки: зі стелі тече вода (фото)
У мережі з'явилися фотографії поліклініки на Нивках у Києві. Зокрема, заклад знаходиться у жахливому стані та потребує ремонту.
Відповідні знімки закладу опублікувала киянка Наталія Стависька у Facebook.
На одному фото можна побачити як підлога в закладі встелена рушниками для вбирання води. Зі стелі капає вода, тому для цього підставили тазики й відра.
До того ж стеля в медичному закладі в жовтих плямах від води та відвалюється штукатурка.
"Так хочеться ділитися приємними новинами, але. Потрапила сьогодні на четвертий поверх поліклініки (Щербаковського 70). Реально страшно", – написала жінка.
У Києві поліклініка шокувала жахливими умовами (facebook.com/ Нивки разом)
У коментарях користувачі пишуть, що дах почав протікати, після того, як встановили антену.
- Я був на 2 поверху, робив бустерну, поки все нормально, залиття не спостерігали;
- Медики кажуть, що текти початок після установки на даху антени;
- В минулий вівторок, було теж саме;
- І це вже не перший рік тече;
- Оті миски стоять з осені;
- Зато плитку поклали біля центрального входу;
- Далеко від центру, а то б давно вже відремонтували та здали в оренду своїм фірмам, як на Богдана Хмельницького.
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