Під Львовом чоловік ледь не стік кров'ю на порозі лікарні: у трьох медзакладах йому відмовили у допомозі
У містечку Сокаль Львівської області стався кричущий випадок. На місцевого жителя напали невідомі та завдали йому чотири колото-різаних рани. Закривавлений чоловік зміг самостійно дістатися до лікарні, але там йому в допомозі відмовили.
Деталі розповів друг потерпілого Євген Бандера на своїй сторінці в Facebook.
Інцидент стався ввечері в п'ятницю, 28 січня. Близько 19:00 вечора на порозі приймального покою Сокальського відділення швидкої допомоги з'явився закривавлений чоловік. Він просив про допомогу у лікарів ШМД, пояснював, що поранений і у нього сильна кровотеча.
Але медики двері йому не відкрили та сказали, щоб йшов і дзвонив в поліцію. Весь закривавлений він спробував отримати медичну допомогу в дитячій лікарні. Але й звідти його прогнали.
Після цього він подзвонив другу і попросив про допомогу. Коли Євген Бандера приїхав, то побачив поліцію і свого друга, в напівнепритомному стані.
Поліцейський підійшов до дверей ШМД і почав умовляти лікарів надати допомогу. У відповідь він почув вереск жінки та слова про те, що вона боїться.
Бандера посадив друга в машину і повіз в іншу лікарню в супроводі поліції. У приймальний спокій їх пустили, але і там допомогу їм надати не змогли.
"Заходимо всередину, а медики на нас дивляться, як барани на нову браму. Кажуть, що вам не сюди, у них тут нічого немає, реанімації немає. Потерпілого вивели в коридор, посадили на лавку, оскільки з нього сильно текла кров, і він бруднив підлогу.
Після криків і пояснень, що він вже давно в такому стані, поклали на кушетку, я затиснув йому рану зі спини, звідки сильніше кровило", - розповів друг потерпілого.
Він додав, що медики не намагалися надати хоч якусь допомогу, тільки метушилися навколо. Як зазначив Бандера, "склалося враження, що вони тюльпани вирощують в теплицях, а не в лікарні працюють". При всьому цьому дурдомі були присутні двоє поліцейських, які не могли допомогти потерпілому.
Через деякий час з Червонограда приїхала машина швидкої допомоги й чоловіка забрали. А вже дорогою до районного центру потерпілому нарешті надали якісну медичну допомогу.
Як зазначив Євген Бандера, з його товаришем вже все добре. Він отримав медичну допомогу і вижив. Він шокований поведінкою медиків у трьох лікарнях Сокаля.
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