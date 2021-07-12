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У Київ мчить негода: синоптики попереджають про небезпеку

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 10:25
У Київ мчить негода: синоптики попереджають про небезпеку Фото: на Київ насувається негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Київ 12 липня насувається негода. У столиці очікуються сильні грози (рівень небезпеки - жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У Київ мчить негода: синоптики попереджають про небезпекуСкріншот (meteo.gov.ua)

Прогноз по Україні синоптика Наталки Діденко

Дощі очікують не тільки столицю, а й інші регіони, зазначає синоптик Наталка Діденко.

"На Петра і Павла, сьогодні, атмосфера змилостивиться над нами і пошле Небесний бальзам. В Україні - локальні грозові дощі, часом зливи, можливий град і шквали. Голова також буде трохи важкою, але дощі, хоча і коротко, все ж дадуть трохи свіжості. Тому в цілому спека поки залишається в Україні. Кияни "готуйте відра - буде дощ", - написала синоптик на Facebook.

Як ми писали раніше, в Карпатах посередині літа випав сніг.

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Гідрометцентр
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