У Києві з мосту зістрибнув 15-річний підліток: його батьки померли від коронавірусу

Сьогодні, 17 травня, в Києві 15-річний хлопець вирішив покінчити життя самогубством і стрибнув з моста. Підліток вижив, лікарі доставили його в лікарню, де він знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці з'ясували, що неповнолітній проживає в селі Липовий Скиток Київської області. Вранці він написав записку, що збирається вчинити суїцид. 15-річний підліток, який зістрибнув з мосту (фото: facebook.com/pol.kyivregion) Після цього на його пошуки були орієнтовані оперативники, спецназівці, ювенальні поліцейські області, працівники Фастівського районного управління поліції, а також підключена аеророзвідка. Правоохоронців направили на пошуки підлітка (фото: facebook.com/pol.kyivregion) За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. За даними видання "Гордон", підлітка звуть Денис Родіков. Він син Володимира і Діани Родікових, які в березні померли від COVID-19. Крім Дениса, без батьків в сім'ї залишилося ще 12 дітей.