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У Києві з мосту зістрибнув 15-річний підліток: його батьки померли від коронавірусу

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 22:48
У Києві з мосту зістрибнув 15-річний підліток: його батьки померли від коронавірусу Колаж РБК-Україна: у Києві підліток зістрибнув з мосту
Автор: Styler

Сьогодні, 17 травня, в Києві 15-річний хлопець вирішив покінчити життя самогубством і стрибнув з моста. Підліток вижив, лікарі доставили його в лікарню, де він знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці з'ясували, що неповнолітній проживає в селі Липовий Скиток Київської області. Вранці він написав записку, що збирається вчинити суїцид.

У Києві з мосту зістрибнув 15-річний підліток: його батьки померли від коронавірусу

15-річний підліток, який зістрибнув з мосту (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Після цього на його пошуки були орієнтовані оперативники, спецназівці, ювенальні поліцейські області, працівники Фастівського районного управління поліції, а також підключена аеророзвідка.

У Києві з мосту зістрибнув 15-річний підліток: його батьки померли від коронавірусу

Правоохоронців направили на пошуки підлітка (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

За даними видання "Гордон", підлітка звуть Денис Родіков. Він син Володимира і Діани Родікових, які в березні померли від COVID-19. Крім Дениса, без батьків в сім'ї залишилося ще 12 дітей.

Нагадаємо, 21 березня від коронавірусу помер глава сімейства Володимир Родіков, а 29 березня померла його дружина Діана. Після цього старша дочка Олександра, якій 21 рік, заявила, що готова взяти опіку над дітьми.

При цьому дівчина після смерті батьків дізналася, що їх будинок знаходиться в комунальній власності. Багатодітній родині будинок був переданий в оренду.

Ми також писали про те, що під Одесою знайшли повішеним 14-річного підлітка, який раніше втік з дому.

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