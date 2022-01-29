У Києві на Хрещатику компанія хлопців влаштувала бійку (відео)

У центрі Києва молоді люди влаштували нічну бійку, і поки двоє хлопців зчепилися в жорстокій сутичці, інші з їх компанії намагалися зупинити авто, що проїжджали повз, аби водії втрутилися в ситуацію.

Інцидент стався прямо на Хрещатику вночі 28 січня, а зняв бійку на відео очевидець з вікна будинку.

На кадрах видно, що група молодих людей - хлопці та дівчата - йдуть з боку Бессарабського ринку у напрямку до підземки, і між ними починається якась суперечка.

У певний момент один з хлопців раптом починає дубасити опонента, завдавши серію ударів. Однак той зміг піти в контратаку, і незабаром кривдник вже лежав на асфальті та сам намагався відбиватися від стусанів і ударів кулаками.

Інші робили спроби зупинити тих, хто билися, але з цього нічого не виходило.

Також на ролику видно, що дві дівчини підбігли до узбіччя і стали махати руками, пробуючи зупинити машини, але ніхто з водіїв не став реагувати на те, що відбувається... крім таксиста, який пригальмував поруч, трохи почекав, і коли ніхто не захотів сісти в машину, поїхав собі далі.

Також у полі зору не виявилося нікого з правоохоронців, щоб припинити бійку.

У Києві на Хрещатику компанія хлопців влаштувала бійку (фото: скріншот з відео)

Коли учасник бійки вирішив, що здачі він дав достатньо, то просто продовжив шлях у бік станції метро. А його переможений суперник і призвідник бійки за допомогою товариша взув черевик, що злетів, і теж пішов за іншою компанією.

Чи були молоді люди, які влаштували нічну сутичку на Хрещатику, в стані алкогольного сп'яніння - сказати складно.

Відео: у Києві на Хрещатику компанія молодих людей влаштувала бійку